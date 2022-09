Brett Morgen dans le tourbillon Bowie: ce qu'il faut savoir sur "Moonage Daydream" au cinéma ce mercredi

Un caméléon pris dans un kaléidoscope

L’histoire

L’un des personnages les plus fascinants de l’histoire de la musique, ayant marqué les esprits et fait évoluer certaines mentalités, se retrouve au centre d’un portrait non conventionnel. Où son art se mêle à un questionnement philosophique, autour du sens que l’on donne à son passage sur Terre.

Notre avis

Rythme effréné, animations cosmiques, musique à plein volume. Et, bien sûr, sujet magnétique. Le film de Brett Morgen nous embarque dans de hautes sphères pour commencer. Le côté subversif de Bowie saute aux yeux, tout comme son sens inné pour le show et sa frénésie créative.

En puisant dans des images de concerts percutantes, le réalisateur américain parvient aussi à montrer l’icône en version bête de scène. Avant de se pencher, visiblement avec moins d’entrain, sur le Bowie des années 1980, celui qui reniera certains de ses principes en pensant un peu plus aux lendemains, sans trouver véritablement les ressources pour se réinventer encore une fois.

Le propos et le parti pris de Moonage Daydream restent intéressants dans la deuxième partie. Pour autant, ce foisonnement et ces effets de style qui faisaient mouche au démarrage deviennent un peu plus durs à suivre au fil des minutes.

> De Brett Morgen (États-Unis). Documentaire. 2h20.