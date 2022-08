Brad Pitt et son "Bullet train" au sommet du box-office en France, voici les 5 films les plus vus en ce moment

Adaptation d'un roman japonais à succès, le long-métrage met en scène sept meurtriers, plus ou moins poursuivis par la malchance, qui tentent de se liquider dans un train à grande vitesse entre Tokyo et Kyoto.

Avec à l'affiche Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson ou encore Sandra Bullock, "Bullet Train" a réuni plus de 460.000 spectateurs. Le film a aussi été très bien reçu par le public américain où il a engrangé 30,1 millions de dollars pour son premier week-end dans les salles obscures.

Viennent ensuite les sales gosses de l'animation, les "Minions 2: il était une fois Gru", qui réunissent plus de 250.000 spectateurs pour leur 5e semaine d'exploitation.

Deux autres blockbusters "Thor : Love and Thunder" et "Krypto et les super-animaux", destiné au jeune public, prennent la suite du classement estival, respectivement à la 3e et 4e place.

"Top Gun: Maverick", qui a longtemps plané sur le classement avec Tom Cruise aux commandes, se retrouve maintenant cloué à la 5e place du classement, avec plus de 165.000 entrées en 11e semaine d'exploitation.

Le top 5 des films au box-office

1. "Bullet train": 460.136 entrées, nouveauté.

2. "Les Minions 2: Il était une fois Gru": 251.426 entrées, 1.023 copies. 5e semaine d'exploitation.

3. "Thor: Love and thunder": 250.210 entrées. 742 copies, 4e semaine d'exploitation.

4. "Krypto et les super-animaux" : 222.730 entrées. 594 copies. 2e semaine d'exploitation.

5. "Top Gun: Maverick": 165.278 entrées, 611 copies. 11e semaine d'exploitation.