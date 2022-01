Avec Twist à Bamako, Robert Guédiguian "voulait montrer comment naît un engagement politique"

Pourquoi vous êtes-vous penché sur cette histoire-là, au Mali, dans les années 1960?

Tout est parti d’une photographie de Malick Sidibé où l’on voit un jeune homme en costume blanc danser avec une jeune fille. Ils ne sont que tous les deux, pieds nus, sur la terre. J’ai éprouvé l’envie d’imaginer l’histoire de ce couple qui, en réalité, n’en était pas un: nous avons appris plus tard qu’il s’agissait d’un frère et d’une sœur.



L’idée était donc de faire une biographie de ces gens-là, de cette époque, ce qui permettait de parler de l’immense richesse de voix socialistes qu’il y avait. Il s’est d’abord posé la question de faire un documentaire, puis on a opté pour une fiction car, finalement, Samba [personnage principal interprété par Stéphane Bak, ndlr], c’est moi. Il me ressemble et je sentais la possibilité d’y investir toute mon adolescence. Il voit un monde où tout est mieux réparti et, compte tenu de son idéalisme exacerbé, il est décidé à convaincre, limite obsessionnel, militant en permanence.



Cependant, pendant quelques heures, il est dans son twist. Là encore je m’y retrouve car j’étais danseur de twist et de rock. Pour aller encore plus loin, j’ai confié au personnage ma propre moto!

Avez-vous ajouté d’autres éléments biographiques?

Non, c’est plus sur le fond, dans les sentiments, les émotions que Samba me ressemble. À travers lui, je voulais montrer comment naît un engagement politique, mais pas seulement. Cela concerne les rapports sociaux, amoureux… Il est important de se battre dans tous les domaines. L’utopie doit être totale!

Vous montrez dans ce film les rapports entre les différents membres du parti socialiste, avec des idées qui parfois s’opposent. L’envie d’être à l’intérieur et pas seulement de montrer des gens avec des idéaux?

Ce choix me permet de parler de la contre-révolution. Il y a donc le point de vue de Samba mais aussi l’autre tendance, qui pense qu’il est nécessaire de céder un peu. En général, cela concerne la condition des femmes, les traditions dans les villages… On lâche du lest sur ces points et, à mon sens, c’est une erreur tragique.

Le film a-t-il aussi pour vocation d’évoquer l’engagement politique de la jeunesse d’aujourd’hui?

Je pense qu’elle n’a plus la visée communiste, ni de rêve, car elle ne voit pas d’alternatives dans le monde dans lequel nous vivons. Pour autant, cette jeunesse est mobilisée sur des sujets précis tel l’écologie.



Cependant, il ne faut pas qu’elle tombe dans le piège de manifester avec des slogans spontanés. Par exemple, déclarer: "Je suis contre le dérèglement climatique", n’a pas vraiment de sens puisque tout le monde est de cet avis. Ce n’est pas un mot d’ordre. Celui-ci consisterait plutôt à dire: "J’ai 18 ans, je vote et tous les candidats qui ne respectent pas les accords du G7 n’auront pas ma voix". Là, il y aurait une menace et un rapport direct avec les élections. Sans doute manque-t-elle de pratique pour transformer sa colère en efficacité politique.

Est-ce plus délicat d’écrire un film d’une telle ampleur, avec autant de ramifications, que de scénariser des histoires intimes comme peuvent l’être vos deux derniers films La Villa et Gloria Mundi ?

Il est nécessaire d’insérer des couches successives et d’avoir des discussions avec des conseillers historiques pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de contresens. Il a fallu faire preuve d’une vigilance permanente pour ne pas oublier tel ou tel aspect de l’Histoire.



Il s’agit ensuite d’insérer ces éléments sans qu’ils viennent perturber la fiction, la narration. Là est sans doute la partie la plus difficile du travail. Enfin, il y avait la volonté d’être à la fois réaliste et romanesque voire tragique dans le final, mais avec des éclats de rire entre les deux.

Twist à Bamako montre aussi que le pouvoir diabolise le rock qui est en plein essor. Plus récemment, on a pu observer un phénomène similaire avec le rap. Comment expliquez-vous que les genres de musique émergents soient constamment pris pour cible?

Toutes les peurs utilisent les corps. Ces modes d’expression, prisés par la jeunesse, engendrent la crainte d’une sexualité un peu plus libre qui va en déranger certains. Sur le cas du Mali, c’est encore plus complexe car il y avait l’argument de l’occident. Le rock, le twist, viennent d’Europe ou des États-Unis par des artistes Afro-Américains. On est aussi dans la Guerre froide avec le général de Gaulle qui va chercher de l’aide en Russie, au Vietnam, en Chine…



S’y ajoutent le côté populiste et le désir de céder à la tradition et au patriarcat. Beaucoup de parents demandaient aussi l’arrêt des clubs de danse par crainte de voir leur fille adolescente tomber enceinte ou être en échec scolaire. C’était une autre génération.