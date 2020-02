Antoine nous embarque avec son nouveau film-odyssée sur les Caraïbes

Sa double insularité, puisque Pierre Antoine Muraccioli (son véritable nom) est né en 1944 à Madagascar d’un père d’origine corse, était déjà un signe. L’auteur et interprète des Élucubrations était forcément appelé à un destin de voyageur et d’explorateur d’îles en particulier!

En tournée durant tout le mois de mars en France dans les salles de cinéma CGR, Antoine nous embarque avec son nouveau film-odyssée, Îles... était une fois (épisode 7), dans une fabuleuse croisière au cœur des Caraïbes. De Grenade aux Grandes Antilles (avec la République dominicaine, Cuba, Carthagène et Panama) en passant par la Martinique et la Guadeloupe, vous allez découvrir une succession de lagons bleus, de végétation luxuriante, de marchés colorés et de rythmes entraînants. Mais aussi le décor qui a servi au tournage du film Pirates des Caraïbes à Saint-Vincent, la propriété de Coluche devenue un somptueux jardin botanique, en Guadeloupe et même la tombe abondamment fleurie de Johnny Hallyday, à Saint-Barth...

"J’ai le bonheur depuis trente ans de réaliser des documentaires avec ma compagne Francette. Les Caraïbes, en particulier, font beaucoup rêver, parce que c’est un sujet passionnant. C’est un archipel immense et très varié, presque un continent, que j’ai commencé à visiter lorsque j’avais vingt-deux ans."

Depuis, il y est souvent retourné en bateau. Son nouveau film a été réalisé au cours des cinq dernières années, lors de plusieurs voyages successifs. Histoire de voir comment avaient évolué certains endroits et toujours à la recherche des coins les plus préservés.

De Fort-de-France, Antoine nous entraîne vers des lieux moins fréquentés comme Antigua ou les Grenadines, voire dans des sites méconnus, comme les îles San Blas. Des images d’une beauté vertigineuse, prises au large ou depuis les cieux, et émaillées de "pastilles" où il apparaît furtivement, juste pour donner la dimension du paysage.

"Ce qui est important, c’est que ça reste à échelle humaine. C’est le principe même de tous nos films, dont la seule prétention est d’apporter deux heures de bonheur à ceux qui viennent assister à nos conférences."

"C’était dans mon ADN, parce que mon père était un voyageur"

Point de place pour d’éventuelles polémiques liée à l’écologie, dans ce film bon enfant. Rien que du souriant et du positif, dans Îles... était une fois.

"Je gagne ma vie, rappelle Antoine, en faisant découvrir différents coins du monde, avec ma vision personnelle, qui n’est ni celle du tourisme de masse ni un point de vue ethnique. Je serais très malheureux de gagner un centime en montrant la laideur. Et je trouve que la meilleure des façons d’inciter les gens à protéger la planète, c’est d’en dévoiler sa beauté."

Pendant ses conférences, Antoine passe d’ailleurs, à l’entracte, une vidéo dans laquelle il chante Touchez pas à la mer. En invitant les habitants de toutes les villes où il fait escale à mettre cette chanson à leur répertoire, s’ils font, par exemple, partie d’une chorale.

"On a un site Internet, touchezpasalamer.fr, sur lequel ils pourront télécharger gratuitement les partitions. C’est ce que j’appelle ma petite graine d’utopie." À propos d’utopie, cette frénésie de découvertes de lieux idylliques, à quand remonte-t-elle? "C’était dans mon ADN, parce que mon père était un voyageur.

Il avait choisi de quitter sa Corse natale, pour partir dans ce qui était encore les colonies françaises. Nous avons ainsi vécu en Algérie, à Djibouti, et à Madagascar, où je suis né. À dix ans, j’avais déjà traversé quatre fois l’Atlantique sur des paquebots!"

"Je rajeunis d’année en année, je suis le Benjamin Button des océans"

D’où ce côté nomade-insatiable: étudiant, en 1966, à l’École centrale de Paris, Antoine s’évade, dès qu’il dispose de quelques jours de congé, soit Amérique soit en Europe, en auto-stop. Devenu un artiste reconnu, le chanteur aux cheveux longs apprécie ce métier avant tout pour la possibilité de voyages qu’il représente.

Et dès lors qu’il découvrira le bateau, ce sera une évidence: montrer le monde, via des livres et des films, deviendra son activité principale. C’est d’ailleurs lors d’un séjour à Boulouris dans le Var, en 1969, où il avait loué une maison dans le cadre d’une tournée, qu’Antoine découvre la voile, en tombant sur un petit dériveur inclus dans l’inventaire: "Ça a été la révélation! Entre deux galas, je m’étais rendu à la librairie de Fréjus pour me procurer un petit guide du type Comment naviguer en dix leçons, mais je suis tombé sur des récits de navigateurs qui m’ont convaincu de tenter l’aventure au grand large. C’est comme ça, qu’à l’âge de trente ans, je suis parti. Je pensais que ça durerait cinq ou six ans et ça fait quarante-cinq ans! Et en toute indépendance, sans un euro de subvention ni directive aucune."

Un parcours qu’il a résumé ainsi: "Soixante-dix années passionnantes sur cette planète, quarante ans de voyages autour du monde, vingt-cinq ans de navigation sur Banana split. En gros, je rajeunis d’année en année, je suis le Benjamin Button des océans."

À soixante-seize ans, l’homme aux chemises à fleurs poursuit sa cure de jouvence, du côté des Caraïbes, donc, comme dernier lieu de thalassothérapie...

Îles… était une fois, les Caraïbes. Documentaire réalisé par Antoine Muraccioli. 1h18.

Projection + conférence : 2h.

