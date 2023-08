"Avoir une autre perception": André Ovredal filme un Dracula sans pitié

Vous filmez un Dracula au cours de sa phase de mutation, avant qu’il prenne son apparence humaine. Comment vous est venue cette idée de réaliser une sorte de préquel autour du plus célèbre des vampires?

Il s’agit d’un très bon point de vue pour avoir une autre perception de Dracula. L’idée est de suivre des gens ordinaires dont nous n’avions pas tellement entendu parler, au contraire de personnages comme Jonathan Harker.

C’est d’autant plus intéressant que cette histoire fait partie intégrante de la nouvelle de Bram Stocker et permet d’approfondir la mythologie qui entoure le vampire tout en proposant une œuvre différente, d’aller vers l’horreur pure plutôt que le drame gothique. On y découvre ainsi un Dracula maléfique, monstrueux, qui n’a rien à voir avec l’aristocrate qui nous est souvent présenté.

La nuit, la tempête, les attaques, les meurtres sur un bateau… Quel élément était le plus délicat à gérer?

Lorsqu’on est sous pression, sur le plateau, c’est toujours difficile d’arriver à tout combiner au même moment. Vous avez la pluie avec ces canons qui envoient des rafales d’eau, les maquillages, l’acteur qui incarne Dracula, le bateau qui tangue, les vagues dans l’océan… La partie post-production représente aussi énormément de travail, mais tout est davantage sous contrôle, grâce à la formidable équipe en charge des effets spéciaux, parmi les meilleurs au monde.

Que différencie selon vous les films d’horreur américains de leurs homologues européens?

Il y a bien entendu de grands films d’horreurs américains, mais je pense qu’en Europe, et a fortiori en Scandinavie, nous avons tendance à rester plus terre à terre dans notre manière de regarder le surnaturel. C’est quelque chose que j’ai tenté d’apporter à ce film. Je cherche toujours à montrer la folie qu’il y a sur l’écran en recherchant la position la plus réaliste pour que le spectateur puisse se sentir au plus près de l’action.

Une des scènes choc est la mort d’un enfant… que vous filmez, sans passer par le hors-champ. Quels facteurs ont motivé cette décision?

C’est un choix difficile de filmer un tel drame, mais cette mort était présente dans toutes les versions du scénario et toute l’équipe a embrassé cette idée. Notre volonté est de montrer le lien qui unit un enfant et son grand-père d’une manière qui affecte humainement le public.

Par sa nature, Dracula sévit dans les endroits sombres. La lumière devient donc un refuge, une source d’apaisement. Doit-on y voir une métaphore, une manière d’inviter le spectateur à toujours aller vers le lumineux?

Je pense que c’est une belle interprétation et un bon angle pour découvrir le film, mais cela doit venir de mon inconscient parce que, oui, nous avons besoin de plus de lumière… Nous devons regarder comment fonctionne le monde, déceler ses zones d’ombre pour connaître ce qu’est notre réalité. Il y a tant d’obscurité autour de nous…

Vous avez composé un casting homogène… mais sans grande star. Pourquoi ce choix?

Souvent lors des montages financiers, on souhaite avoir une star, quelqu’un de "cher", mais on échoue et tout s’arrête… Conscients de cela, les producteurs étaient ravis de simplement confier la partition aux acteurs adéquats… Et j’étais moi-même très heureux de cette décision et d’avoir ces artistes à mes côtés. Je pense par exemple à Liam Cunningham [Davos Mervault dans la série "Game Of Thrones", ndlr] qui est parfait dans la peau du capitaine.

Comment les avez-vous plongés dans cette atmosphère?

Des décorateurs aux acteurs, on s’appuie tous sur le script. Et moi le premier! Il s’agit d’un scénario où les personnages ont un côté "dark" et nous avons longuement discuté des états mentaux dans lesquels ils se retrouvaient dans les différentes phases de l’histoire. On a cherché à savoir comment ils étaient affectés par les évènements et la manière dont ils devaient se comporter les uns envers les autres, sans oublier d’aborder la façon de refléter tous ces éléments à l’écran.

L’histoire

Le récit terrifiant de la traversée du "Demeter", un navire commercial à bord duquel est très discrètement embarquée, à destination de Londres depuis les Carpathes, une cargaison de caisses en bois non identifiée.

À bord du navire maudit, d’étranges évènements ne tardent pas à frapper l’équipage qui va devoir tenter, durant cette funeste traversée, d’échapper à une étrange présence qui, nuit après nuit, va les traquer sans pitié…

Notre avis

Loin de l’esprit gothique de "Dracula" de Francis Ford Coppola ou du "Entretien avec un vampire" réalisé par Neil Jordan, "Le Dernier Voyage du Demeter" abat la carte du slasher le temps d’un voyage en bateau mouvementé au cours duquel la créature assoiffée de sang s’attaque violemment à ses proies à la nuit tombée.

De l’horreur pure et dure avec ce qu’il faut de sursauts et de moments forts – et chocs avec certaines victimes inattendues – qui surprendront nombre de spectateurs.

Dans ce huis clos en mer, qui emprunte parfois au film catastrophe, André Ovredal va à l’essentiel, multiplie les jeux d’ombres et oppose efficacement la noirceur du propos avec la recherche de la lumière, qui serait source d’apaisement – même si cela n’est pas forcément garanti.

Son parti pris, de livrer une sorte de préquel, avec un Dracula en mutation, mi-humain mi-chauve-souris, au design proche du "Nosferatu" de Wilhelm Murnau provoque aussi quelques sueurs froides… et compense le manque d’attention porté à la caractérisation des membres de l’équipage du "Demeter", réduits au rang de stéréotypes et une tendance à rester constamment au premier degré.

> D’Andre Ovredal (États-Unis). Avec Corey Hawkins, Aisling Franciosi, David Dastmalchian... épouvante. 1h59.