"Je suis contente de ne plus interpréter que des jeunettes": Anaïs Demoustier revient avec son nouveau film

En dehors de son récit, "La Bête dans la jungle" vaut par ses nombreuses scènes de danse. Comment les avez-vous abordées?

Transposer le récit d’Henry James au sein d’une boîte de nuit est l’un des aspects qui m’intéressait le plus. Cinématographiquement parlant, c’était excitant qu’il y ait un lieu unique et de transmettre les différentes manières de danser selon les époques. Cela passait par les figurants, les vêtements, les musiques… Visuellement, en tant que spectatrice, je trouvais que c’était un beau parti pris de mise en scène, puis, à titre personnel, il s’agissait de développer une chose que je n’avais pas encore eu l’occasion de travailler, à savoir d’effectuer un véritable travail corporel. Par exemple, je me suis aperçue que danser comme on le fait en boîte de nuit ne passe pas très bien à l’image.

Ce n’est pas expressif, pas intéressant à filmer. Il fallait bosser cet aspect en bougeant pour soi et non pour les autres, transmettre un plaisir personnel. J’ai pour cela collaboré avec un chorégraphe belge, Lorenzo De Angelis. Il est venu à Paris pour qu’on répète ensemble puis on a fait des séances avec tous les danseurs figurants qui étaient présents tout au long du tournage. Ils étaient tous très investis dans le projet. Leur énergie était communicative.

L’histoire se déroule sur un quart de siècle. Comment avez-vous abordé cela?

Ce couple, que nous interprétons avec Tom Mercier, reste un peu figé. On est les seuls à ne pas changer de style vestimentaire. Je porte cette robe un peu hors du temps et lui est en costume. On ne bouge pas, mais autour de nous, le monde évolue. Les musiques, les habits, la façon de danser… On était hyper perméable à ce que dégageait la foule. Dans les années 1980, c’est ludique, festif, puis vers les années 1990 il y a comme une forme de déclin avec l’arrivée du Sida et la chute du mur de Berlin. Le réalisateur Patric Chiha illustre ces moments avec des gestes plus saccadés, des énergies plus tristes, des lumières plus vertes… La cheffe opérateur Céline Bozon, que je connaissais depuis "Marguerite et Julien" de Valérie Donzelli, a d’ailleurs fait un travail remarquable à ce niveau. Dans un lieu aussi sombre, ce n’était pas évident de trouver le bon éclairage. Or, là, il m’arrivait même d’être émue par la lumière!

Après "Le Temps d’aimer" qui a été présenté au dernier Festival de Cannes, c’est aussi la seconde fois que vous interprétez un personnage à différents âges. En quoi faut-il modifier son jeu dans ces conditions?

Il y a certes les prothèses, les maquillages…. Mais le travail est surtout intérieur. Il faut porter une lourdeur qui raconte une forme de maturité. Ce procédé, quand il est bien fait, permet de raconter une mélancolie, qui est l’une des choses les plus bouleversantes au cinéma. Étant assez nostalgique, j’aime beaucoup voir des films qui accompagnent un personnage sur la durée et désormais, à 35 ans, j’arrive plus facilement à me projeter… Et je suis contente de ne plus interpréter que des jeunettes!

Le fait que le film se déroule quasi intégralement dans le huis clos d’une boîte de nuit insufflait-il une atmosphère hors du temps?

Oui… J’avais déjà eu cette impression avec Cédric Jimenez dans "Novembre", où on tournait beaucoup de nuit et souvent aussi dans le même lieu. Là, ce n’était pas le même contexte, mais quand on commence vers 14 heures, qu’on reste dans cet espace clos et qu’on boucle tard, ça déphase pas mal! C’était d’autant plus étrange qu’on était en période Covid, quand les boîtes étaient fermées et les réunions interdites. Tous les gens arrivaient testés sur le plateau et il y avait une énergie, une volonté de danser ensemble et de partage incroyable. Comme si la pandémie avait ravivé un besoin de profiter de la vie.

Dans ce film, la boîte de nuit renvoie aussi parfois à une forme de spleen…

À une forme de déclin également! On le voit à travers mon personnage. Au début, cette fille est opérationnelle, elle a des amis, une vie sociale… et petit à petit, elle sombre. C’est un peu une métaphore de la vie, du temps qui passe, de l’aspect superficiel de notre existence… mais aussi de la beauté que dégage l’éphémère, car on est sur Terre pour s’amuser… jusqu’à ce que tout s’arrête. Et à ce moment-là, et on se rend compte que ça a été très rapide….

Danse avec la vie

L’histoire

Dans une immense boîte de nuit, un homme (Tom Mercier) et une femme (Anaïs Demoustier) guettent ensemble un événement mystérieux. De 1979 à 2004, l’histoire du disco à la techno, l’histoire d’un amour, l’histoire d’une obsession. La "chose" finalement se manifestera, mais sous une forme autrement plus tragique que prévu…

Notre avis

Hasard ou coïncidence, le roman d’Henry James "La Bête dans la jungle" suscite, 120 ans plus tard, l’attention des cinéastes. Ainsi, en attendant l’adaptation de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux – film qui sera présenté le mois prochain à la Mostra de Venise –, Patric Chiha y va de sa variation et confie les rôles principaux à Anaïs Demoustier et Tom Mercier.

Un couple magnétique… mais une relation platonique sur laquelle plane un certain mystère.

Film à la fois sensuel, sombre et hypnotique, à la frontière de l’expérimental par son côté répétitif, ce drame joue la carte du paradoxe, en opposant les mouvements de danse à l’immobilisme des personnages, qui n’arrivent pas à faire évoluer leur amour. De la même façon, la discothèque est présentée comme une antichambre de la mort. Un huis clos coupé du monde qui cherche désespérément à résister au temps qui passe et à tous les bouleversements de la société. Seul bémol qui nuit à l’immersion: le fait que le cinéaste ait opté pour une bande-son originale plutôt que de choisir des morceaux qui avaient marqué chaque époque, ce qui aurait rappelé quelques souvenirs aux spectateurs.

> De Patric Chiha (France/Belgique/Autriche).

Avec Anaïs Demoustier, Tom Mercier, Béatrice Dalle...

Drame. 1h43. Notre avis: