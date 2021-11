"Amants" de Nicole Garcia, un thriller romantique en salles ce mercredi

Allure toujours pleine d’élégance, Nicole Garcia commande, dans le salon de l’hôtel Nice Beau Rivage, son énième café de la matinée. Plus heureuse que nerveuse, cependant.

Car se retrouver là, sur les bords de cette Méditerranée qu’elle avait traversée avec ses parents pour quitter Oran après l’Indépendance, l’émeut au plus haut point: "Nice, c’est le port qu’avaient choisi mes parents après cet exil douloureux qu’a été pour eux le départ de notre terre natale, l’Algérie. Moi j’avais quinze ans, je voulais de toute façon partir à Paris faire le Conservatoire. Mon père a cependant fini par être heureux à Nice. Je l’ai vu rire ici, pour la dernière fois je crois. Après, nous sommes partis vivre à Paris et il n’a plus jamais été gai." Son regard s’embue.

D’autres souvenirs ressurgissent, celui du tournage du Fils préféré, sa deuxième réalisation, un film sorti en 1994: " C’est à ce moment-là que j’ai promené Bernard Giraudeau, Gérard Lanvin et Jean-Marc Barr dans le Vieux-Nice. J’adore y flâner, je me verrais bien vivre soit dans ce quartier, soit dans l’arrière-pays."

Un triangle amoureux

Véritable thriller des sentiments, empli d’émotions subtilement dosées et de sensualité, Amants est le neuvième long-métrage réalisé par Nicole Garcia. Un bijou noir de 102 minutes taillé avec finesse dont la sortie, prévue il y a un an, aura finalement lieu ce 17 novembre. Et dont la genèse s’est faite de manière inédite pour elle: "L’idée originale d’un film, d’habitude, vient de moi. Je m’en ouvre à mon scénariste Jacques Fieschi, un Corse originaire d’Algérie, d’Oran, lui aussi. Là mon producteur avait envie que je lui fasse une proposition, mais j’avais juste fini Mal de pierres, que j’avais tourné avec Marion Cotillard, et je n’avais pas grand-chose à lui soumettre."

C’était sans compter sur l’opiniâtreté de Jacques Fieschi: "Cette fois, c’est Jacques qui m’a raconté cette histoire qui m’a tout de suite plu, parce qu’elle me faisait verser ailleurs, dans quelque chose qui avait à voir avec le thriller. Quelque chose que je n’avais pas abordé avant, qui demande une caractérisation des personnages très différente, une manière très affûtée de traiter le récit. Avec des ellipses, une action qui se précipite par moments, et le projet de meurtre qui fait l’ADN même du thriller."

Un genre qu’ils ont cependant contourné: "On ne voulait pas une histoire simplement sortie du roman noir, avec ce que cela comporte parfois de clichés. Rendre les personnages ambivalents, pas manichéens, tel était notre propos. Des personnages très émouvants en fin de compte car ils incarnent trois solitudes. Ils veulent arracher à la vie ce qu’ils ont l’impression que la vie leur doit, c’est-à-dire à un moment donné rencontrer l’autre. C’est une histoire d’amour, mais il y a un pluriel à amour et, quand il y a un pluriel à amour, un triangle, c’est là qu’arrive la possibilité du thriller."

L’héroïne, Lisa, s’éprend de Simon d’abord, qu’elle connaît depuis l’enfance, et avec lequel elle a une certaine ressemblance physique. "C’est même cela qui m’a fait aller vers ce casting, Stacy Martin et Pierre Niney. Ils sont tous les deux bruns, minces avec la peau très claire, ils sont comme des jumeaux. Et on sait que quand on sépare des jumeaux, le sang arrive."

Le mari, incarné par un somptueux Benoît Magimel, s’avérera être celui qui aime le plus, tout en sachant qu’il est la cible de Lisa et Simon redevenus amants!

Une histoire en trois actes

Si Nicole Garcia avait déjà travaillé avec Benoît Magimel dans Selon Charlie, c’était une première en revanche avec Pierre Niney: "C’est un acteur extraordinaire! Il joue pour la première fois un anti-héros. Pour moi, il est un peu le Patrick Dewaere de notre époque. Avec ce quelque chose qui se délite en lui."

Un délitement qui intervient dès la première partie de cette histoire découpée en trois actes, à la manière d’une pièce de théâtre, avec la mort par overdose de l’un des clients de Simon. "La mort arrive dès ce moment-là, et cette encre noire ne se dilue pas dans les eaux merveilleuses de l’Océan indien ni ensuite à Genève, parce que le destin va intervenir deux fois. Simon et Lisa, issus de la banlieue parisienne, se retrouvent dans deux mondes sociaux différents. C’est cela que je tiens à montrer dans mes films, cette rupture entre les gens qui ont de l’argent et les autres. Et vis-à-vis de cela, Lisa, attachée à Simon comme à son mari et à son train de vie, ne se montre ni cynique ni romantique."

Car ce dont il est question, dans ce récit porté aussi par une Stacy Martin éblouissante de naturel, c’est de l’émancipation d’une femme tiraillée entre deux hommes. Une femme qui grandit. Un sublime portrait de la féminité tout en clair-obscur.