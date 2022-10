Alexandre Castagnetti et Sarah Suco "remettent en question le système éducatif" dans le film "L'Ecole est à nous"

Alexandre Castagnetti, après La Colle et Mixte, vous situez à nouveau l’action dans le milieu scolaire. Un univers qui vous intéresse particulièrement?

Alexandre Castagnetti: Je suis surtout motivé par l’adolescence. Il s’agit d’un moment où les émotions sont intenses, fait de premières fois et de nombreuses expériences initiatiques. Cela provient de ma propre jeunesse, je voyageais beaucoup grâce au cinéma, c’était une façon de s’ouvrir sur le monde. C’était la génération Spielberg, avec sur les écrans beaucoup d’ados vivant des aventures extraordinaires. Mon imaginaire est donc marqué par cet état d’esprit et j’ai envie, à mon tour, de contribuer à ce mouvement qui m’a diverti et fait grandir.

Pour autant, vous ne négligez pas les adultes, comme la professeure interprétée par Sarah Suco, marquée par une lourde blessure psychologique…

A. C.: L’idée était de parler d’un collectif et de regarder la relation entre les professeurs et les élèves de la plus belle des façons. On n’en parle pas beaucoup, mais cet échange peut parfois changer des vies. En conséquence, la place des adultes est prépondérante, et le personnage de Sarah Suco lance cette aventure utopique.

Sarah Suco, comment avez-vous travaillé ce personnage de professeure, et son traumatisme qui la pousse à avoir ce comportement libertaire face à ses élèves?

Sarah Suco: Je n’ai pas travaillé le rôle de manière spécifique. Ma conviction est qu’un acteur doit piocher en lui. Il fallait jouer la circonspection de cette prof au début, sa peur d’être dans ce collège, sa timidité… Puis, petit à petit, s’ouvrir aux élèves et à ce qui se passe alentour. Après, il y avait cette fêlure – que je ne spoilerai pas – et il fallait que je convoque celle que j’ai en moi au bon moment. Lors de la préparation, je suis allée voir beaucoup de professeurs et j’ai posé beaucoup de questions à ma sœur qui enseigne le français. Elle m’a, par exemple, expliqué comment remplir un cahier de notes, mettre les commentaires en fin de trimestre, le déroulé d’une réunion avec les parents d’élèves… Enfin, j’ai ouvert beaucoup d’ouvrages de mathématiques et j’ai rencontré des spécialistes en la matière pour montrer que cette femme était passionnée par son métier.

L’un des objectifs de ce film était-il de remettre en cause le système éducatif en place?

A. C.: Bien sûr! Je pense que tout le monde est en train de le remettre en question, y compris le gouvernement! Et aussi bien Sarah que moi, on est parents d’adolescents et on ne sait plus trop quoi leur dire! Le film était donc une manière de réfléchir sur le sens qu’on veut donner à l’éducation, ce qu’on en attend, et je crois que les réponses sont toujours sensiblement les mêmes. À savoir qu’il est nécessaire que les jeunes trouvent un sens à ce qu’ils font, qu’ils prennent confiance en eux, qu’ils intègrent un collectif, qu’ils puissent partir vers des voies qui les attirent plutôt que de subir quelque chose tous les jours pendant quatre ans en attendant la fin des cours…

S. S.: Les remises en question sont toujours intéressantes. Je pense que notre système est vieillissant, le principe des notes par exemple, remonte à trop longtemps…

Vous jouez beaucoup de scènes chorales avec des jeunes acteurs, souvent non professionnels. Cela a-t-il représenté un défi?

S. S.: Je ne le cache pas: les scènes où on était tous dans la classe, c’était un peu le bazar au début. Il était nécessaire que chacun trouve ses marques. L’avantage au cinéma, c’est qu’on peut beaucoup découper. On nous voit donc en plan large tous dans la scène puis après on passe sur des plans serrés… Et c’était sans doute ce qui était le plus difficile pour ces ados, dans la mesure où il fallait parfois refaire quarante fois les scènes. Lorsque la caméra n’est plus sur eux, ils vont moins donner. Ces moments-là sont donc plus complexes. Sinon, c’est formidable. Ils sont si enthousiastes et naturels. Ils ont aussi la spontanéité, une chose que l’on a tendance à perdre avec le temps.

Comment vous y êtes-vous pris pour dresser les portraits de ces adolescents? Avec comme volonté principale d’éviter le misérabilisme?

A. C.: C’est très important de veiller à chaque identité de personnage. C’est en effet de cette manière que l’on suscite l’empathie du spectateur. Et comme il y a beaucoup de types d’adolescents dans le film, il était important d’avoir cet éventail de parcours, de physiques et d’âges très différents. Cela permettait également de montrer que l’essentiel est la réussite du groupe… Groupe dans lequel je comprends aussi les professeurs. J’espère donc que les gens iront voir le film avec leurs enfants pour que ça ouvre une discussion générale et nous permette de voir l’école autrement.