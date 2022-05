Albane Cleret "enfin fière" au moment de célébrer les 20 ans de son incontournable Terrasse by Albane à Cannes

Deux mille mètres carrés sur le toit du JW Marriott. Là, de confortables banquettes, une piscine, des plantes. Plus loin, des cabines où Dior maquillera la crème du septième art, d’autres où Brut peaufinera ses contenus.

Et puis le restaurant Loulou, qui régalera des tablées aux allures de castings de rêve, avec la fine fleur du cinéma français et international, mais aussi des acteurs clés de l’industrie du luxe. La Terrasse by Albane, c’est ça.

Nouvelle donne

"Un énorme Lego", commencé trois semaines avant le top départ, et pourtant loin d’être achevé quand nous avons rencontré Albane Cleret, lundi en fin de matinée.

"En temps normal, tout est plat ici. On imagine des volumes, on crée des atmosphères pour donner vie à une petite ville sur cet espace. L’idée, c’est que ce soit un petit nuage suspendu, pour permettre de se concentrer sur le réseau, le B2B", expose la créatrice de l’agence Albane communication, après avoir navigué entre paysagistes, menuisiers, ingénieurs, et techniciens son et lumière pour distribuer ses consignes.

Une centaine de personnes sont mises à contribution pour faire vivre ce lieu éphémère. Avec un sens du détail assez prononcé. Même si l’air du temps incite la grande orchestratrice à lâcher un peu de lest.

Celle qui se décrit comme "une personne très sensible, honnête, droite, très têtue aussi", avoue s’être toujours mis "une pression colossale pour que tout le monde soit satisfait".

"Mais le Covid a bousculé beaucoup de choses dans ma tête. Je souhaite une vie différente pour les dix prochaines années. J’ai envie d’être beaucoup plus calme, de me dire que si on a un peu de retard dans le montage, la Terre ne va pas s’arrêter de tourner. Pareil s’il manque deux ou trois talents sur un événement."

Ne lui dites pas qu'elle est la "reine de la nuit"

Il y a autre chose qu’Albane Cleret a souhaité changer, et même gommer. Lui rappeler qu’elle a souvent été étiquetée "reine des nuits cannoises" suffit à l’agacer.

"Pendant de nombreuses années, ça m’a peinée. La nuit, ce n’est pas mon métier. à Paris, je suis très bien au lit à 22 heures, avec une bonne série. Et en plus, je suis très matinale. Les gens ont fini par comprendre que ce n’était pas ce qu’on faisait ici. Même si, bien sûr, à Cannes, le travail de réseau est forcément plus festif qu’ailleurs. On n’est pas dans un bureau à La Défense", glisse-t-elle.

Comme l’an dernier, son lounge, "extrêmement privé et réservé aux membres", ferme à 2 heures, pas plus.

Une reconnaissance officielle importante

On lui demande si elle pourra vraiment profiter de la soirée de ce vendredi 20 mai, celle qui marquera les vingt ans de sa présence à Cannes, d’un sous-sol du Gray d’Albion à la terrasse du JW Marriott, en passant par un petit coin du Palais des festivals.

"Ce sera dur de profiter de mes amis, pour être honnête. Mais au moins, je les aurai dans mon champ de vision."

Au fil du temps, Albane Cleret a tissé de vrais liens avec des comédiens et comédiennes comme Isabelle Adjani, Mélanie Laurent, Alex Lutz, Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Benoît Magimel, Pierre Niney. "Pour une affective comme moi, ça compte beaucoup."

Et puis il y a Marion Cotillard, autrice d’un discours "merveilleux" pour Albane Cleret, lorsque celle-ci a reçu les insignes de chevalier des Arts et des Lettres, en décembre dernier.

"Avec la naissance de ma fille, ça reste la plus belle soirée de ma vie. Tout en restant à ma place, je peux me dire que j’ai contribué à la concrétisation de certains projets. [...] Je crois que pour la première fois, je peux dire que je suis fière. Pour moi qui ai du mal avec les compliments et qui ai un regard sur moi-même désastreux, c’est bien..."