A Cannes, une avant-première du biopic sur Simone Veil spécialement destinée à un public malvoyant

David Lisnard, sensible à la cause des malvoyants, au multiplexe Cineum de Cannes.

"Face à la mer, une dame en chignon et robe à fleurs bleue...", est-il annoncé à l’apparition de Simone Veil à l’écran, alias l’actrice Elsa Zilberstein. Puis cette voix off s’efface au profit des répliques des comédiens. Un peu déstabilisante au début, car plutôt invasive, l’audiodescription finit par s’oublier et chacun peut profiter du film à sa guise.

Que chacun ait sa place

"Les malvoyants adorent le cinéma, d’autant plus que 98% de la production française bénéficie de l’audiodescription, souligne Olivier Rizzo, président départemental de Valentin Haüy. Les exploitants de salle doivent donc s’adapter, car il est évident que pour notre handicap ; les sous-titres ne suffisent pas…"

Et Sylvain Nivard, président national de l’association d’affirmer: "Quand on a une déficience visuelle, la vie ne s’arrête pas, et on veut continuer d’aller au cinéma."

Message reçu cinq sur cinq par le maire David Lisnard, d’autant plus que la formation à l’audiodescription figure dans le cursus universitaire du campus Georges Meliès: "On ne peut pas évoquer les valeurs de la République et oublier l’un de ses fondamentaux : que chacun ait sa place dans la société. Simone Veil aurait sans doute été fière de voir que son film est projeté dans ces conditions à Cannes."

Parmi les spectateurs, d’autres ont bénéficié aussi de cette séance "inclusive",: de magnifiques labradors, chiens guides d’aveugle qui ont écouté sagement le film, sans jamais aboyer…