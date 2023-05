50 choses à savoir ou que vous avez peut-être oublié à propos du Festival de Cannes (de 38 à 45)

38. Coups d’essais, coups de maîtres



Gagner une Palme, c’est un peu comme gravir l’Everest. Quand on est un débutant, le défi semble encore plus inatteignable. Et pourtant, dans l’histoire du Festival, cinq réalisateurs ont réussi à décrocher le Graal avec leur premier long-métrage. Ce fut le cas de l’Indien Chetan Anand (La Ville basse, 1946), Delbert Mann (Marty, 1955), Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle (Le Monde du silence, 1956) Henri Compli (Une aussi longue absence, 1961) et le dernier en date, Steven Soderbergh (Sexe, mensonge et vidéo, 1989).

39. Le nombre de cigarettes fumées durant la quinzaine



On a un peu arrêté de compter, pour ne rien vous cacher…

40. Le nombre de films vus par chaque journaliste chaque jour



En moyenne, ce sont entre deux et quatre films que nous voyons chaque jour. Les premières séances démarrent à 8h30 du matin, les dernières séances commencent à 22h environ.

41. Le nombre de cafés bus chaque jour

On ne voudrait pas faire peur aux cardiologues et médecins qui nous lisent: promis, on fera une détox dès dimanche 28 mai. La moyenne quotidienne doit être entre quatre et six par jour… Les journées sont longues.

42. La phrase la plus entendue



"Bonjour et bonne séance"... Ah l’accueil des hôtes et hôtesses du Palais au petit matin, après une nuit de 5h. Cela a quelque chose de très réconfortant, ce salut matinal.

43. Le nombre de pas réalisés en moyenne



On marche beaucoup à Cannes. On court, on tape des sprints parfois mais surtout, on enquille les kilomètres. L'un d'entre nous marche en moyenne 16.000 pas par jour. Oui, il aime marcher. Pour nous, c'est entre 8 et 10 kilomètres.

45. Mais au fait, elle est où la Palme d'Or?



La Palme d’or est cachée dans un lieu tenu secret, gardée par deux agents dédiés. Elle ne sera apportée dans le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals qu’au moment de la cérémonie de clôture.