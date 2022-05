75 choses à savoir ou que vous avez peut-être oublié à propos du Festival de Cannes (de 31 à 37)

31. 1979, Françoise Sagan ne sera pas remboursée

1979, Françoise Sagan est la Présidente du Festival et n’arrive pas à se mettre d’accord avec son jury pour la Palme d’or. Alors qu’elle milite pour le film "Le Tambour" de Volker Schöndorff, "Apocalypse Now" de Francis Ford Copolla a les faveurs de son jury. C’est donc une Palme d’or ex-aequo qui est décernée, au grand regret de Sagan qui, mauvaise foi à l’appui, déclare qu’elle a subi une pression de la direction du Festival. Bilan des courses ? Elle ne sera pas remboursée de ses notes de frais car elle avait laissé une ardoise de 10 000 francs à son palace cannois.

32. Brigitte Bardot imposée… par son mari

Icône de beauté internationale et star du film Et Dieu créa la femme, Brigitte Bardot se rend à Cannes au bras de son mari, Gunter Sachs. Son arrivée sur le tapis rouge est un vrai événement et les forces de l’ordre sont dépassées. Cette apparition sera la dernière de "BB" à Cannes mais, surtout, sa présence à Cannes s’est négociée de manière atypique. En effet, sa venue était conditionnée à la projection du documentaire Batouk, produit par Gunter Sach, époux de "BB" et homme d’affaires intransigeant. Donnant-donnant.

33. C’est une réelle manne financière pour la ville de Cannes

Avec cette année un festival de retour à ses dates traditionnelles, c'est toute une ville qui espère en retirer une manne au moins aussi importante qu'en 2019, avec des retombées économiques chiffrées alors à 196 millions d'euros. Les 125.000 festivaliers et 12.000 professionnels avaient généré 90.000 nuitées et 2.200 emplois pendant la durée de l'événement, selon la mairie.

34. Comment est composé le jury?

Là, on va laisser la parole à Thierry Frémaux, car c'est lui qui en parle le mieux. Le délégué général du Festival indiquait en 2012 sur France Culture que le choix du jury "obéissait à des règles d’équilibre (...) en essayant d’alterner la qualité des gens, réalisateur, écrivaine, pour composer un groupe de neuf personnes aptes à donner un bon palmarès". La composition du jury est faite en fonction du président du jury, “j’ai pour tradition de demander au président du jury s’il a des ennemis, qu’on ne fasse pas de bêtises”, disait-il. Il faut éviter les impairs et ménager les égos.

35. Combien coûte une Palme d’Or?

Difficile à dire, tant sa valeur est probablement inestimable aux yeux des récipiendaires. Toutefois, le site du CNC, centre national du cinéma indique qu’une Palme d’or vaut environ 20.000 euros. Une estimation, bien sûr mais les métaux ainsi que le travail entourant sa réalisation font qu’il s’agit probablement de la bonne fourchette.

36. Claudia Cardinale et un guépard sur la Croisette

Autre temps, autres mœurs. En 1963, Claudia Cardinale avait attiré tous les regards en débarquant sur la Croisette avec une panthère à ses côtés, afin d’assurer la promotion du film "Le Guépard". Un effort payant, puisque le film avait remporté la Palme d’or lors de cette édition.

37. "Dumbo" avait inscrit son nom au palmarès

Les films d’animation ont rarement brillé durant le Festival de Cannes, en tout cas dans la compétition officielle ouverte aux longs-métrages. En fouillant dans les archives, on trouve tout de même la trace d’un film signé Walt Disney au palmarès. Réalisé par Ben Sharpsteen, "Dumbo" avait reçu le Grand Prix du Jury en 1947.