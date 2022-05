75 choses à savoir ou que vous avez peut-être oublié à propos du Festival de Cannes (de 23 à 30)

23. Isabelle Adjani et la légende du menu diète de 1997

Présidente de l’édition 1997, Isabelle Adjani ne va pas laisser un souvenir impérissable à son jury. De mauvaise humeur permanente, il se dit que l’actrice… impose aux autres membres un régime drastique : radis, poivrons grillés et protéines de synthèse. Une rumeur folle qui va mettre du temps à être démentie pourtant. La légende cannoise encore.

24. 1991, on change les règles

Depuis 1991 et le sacre de "Barton Fink" des frères Coen (Palme d’or, prix de la mise en scène et Prix d’interprétation masculine pour John Turturro) le Festival change les règles et décide qu’un film ne pourra plus, dorénavant, avoir plus d’un prix sauf dérogation exceptionnel où le Prix d’interprétation pourra être couplé au Prix du jury ou du scénario.

25. 1980, la boulette de l'assistant

Qui sera le Président du Festival de 1980 ? Dans la dernière ligne droite, la direction du FIF jette son dévolu sur le réalisateur danois Douglas Sirk. Jusqu’ici, tout va bien. Sauf qu’une petite main - un assistant - comprend mal l’information et pense que l’on parle de l’acteur américain Kirk Douglas et prend langue avec l’acteur iconique de Spartacus. Flatté, Kirk Douglas accepte logiquement. Le réalisateur danois, lui, présidera Cannes depuis son canapé. C’est ballot.

26. En 1983, Isabelle Adjani boude le photo-call

En lice avec le film "L’été meurtrier" durant l’édition 1983, Isabelle Adjani refuse de se rendre au fameux photo-call organisé avec l’équipe du film durant la journée. Les photographes, au courant de ce refus, prennent le revanche le soir-même lors de la montée des marches, posant à terre leur appareil photo et ne prenant aucun cliché de l’actrice lors de sa montée des marches.

27. Quand "Furyo" prend l’ascenseur émotionnel

En lice lors de l’édition 1983, le film japonais "Furyo", de Nagisa Oshima, apprend par des bruits de couloir que la Palme d’or devrait revenir à un film japonais. Du coup, l’équipe du film dans lequel David Bowie tient le rôle principal, commence à faire la fête. Sauf que le fameux film japonais n’est pas Furyu… mais "La Ballade de Narayama" de Shohei Imamura. Oups.

28. Le film ayant reçu la Palme d'Or ayant le mieux marché en salle est…

Le salaire de la peur de d'Henri-George Clouzot avec Yves Montand primé en 1953 et qui a fait plus de 6,9 millions d'entrées.

29. Le noeud papillon est "obligatoire" depuis 1945

Juste après la seconde guerre mondiale, le Festival se déroule au Casino de Cannes et comme dans chaque casion, une tenue correcte est exigée et le nœud papillon est donc de rigueur. Du coup, quand le FIF s’installe au Palais des Festivals en 1983, la tradition reste.

30. 1995, Le Festival à la haine

Projeté à Cannes, le film coup de poing "La Haine" de Mathieu Kassovitz fait du bruit sur la Croisette. Sur place, les policiers du service d’ordre, mécontents de la manière dont le film dépeint leur profession, tournent le dos à l’équipe du film durant la montée des marches.