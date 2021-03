46e cérémonie des César : la liste complète des nommés et les enjeux d'une édition forcément hors norme

Jean-Pierre Salomé, réalisateur de La Daronne, a déploré la non-sélection d’Isabelle Huppert parmi les meilleures actrices.

Juliette Binoche (La Bonne épouse), s’est également « amusée » de son absence dans cette liste. Ses camarades de jeu, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau et Édouard Baer ont pour leur part été nommés dans les catégories "meilleur second rôle féminin" et "meilleur second rôle masculin".

"Il est temps de conclure une année de cinéma pas comme les autres, en célébrant celles et ceux qui ont su porter une industrie mise à mal mais toujours combative", estime l’Académie des César.

Au total, vingt-trois récompenses seront distribuées pendant la soirée.