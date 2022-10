3 questions pour tout comprendre au conflit entre les grandes chaînes de TV et les plateformes de streaming

Mardi 04 octobre, le Centre National du cinéma de l'image animée (CNC) a convoqué les professionnels du secteur audiovisuel pour une réunion, avec à l'ordre du jour, la "chronologie des médias".

Cela fait suite à la menace de Disney de ne pas sortir en salle, le 09 novembre prochain, son tout dernier blockbuster: Black Panther. Wakanda forever.

Un chantage qui passe mal auprès des grands groupes de chaînes gratuites, tels que TF1, M6 ou encore France télévisions, qui dénoncent cette pratique et demande un mois d'exclusivité. Tous se sont alliés en signant une tribune au Monde pour contrer le mode de fonctionnement particulier de certaines plates-formes de vidéo américaines.

Pourquoi Disney fait-il pression avec la sortie du dernier Black Panther?

Les discussions sont acutellement houleuses. Les services de streaming contestent certaines règles en vigueur. L’objectif est bien sûr pour eux de réduire les délais de diffusion pour rendre leurs offres plus attractives mais pas que.

Les chaînes de télévision gratuites demandent une fenêtre d’exclusivité d’un mois durant laquelle les films devraient être retirées des plateformes, une règle qui passe mal auprès de la plateforme Disney.

La compagnie a alors menacé de ne plus diffuser ses films dans les salles obscures, étant toujours un géant de la production des marvels et blockbuster, et ainsi d'être les seuls à proposer leurs films sur leur plateforme de streaming.

Qu'est-ce que le délai de diffusion?

C'est le délai qui court entre la sortie en salle des films et le moment où il est possible de les diffuser sur les chaînes de télévision gratuites, ainsi que les plates-formes de streaming.

Quelles sont les règles actuellement en vigueur?

Actuellement, l’exploitation d’un film se fait de manière exclusive en salle pendant quatre mois, donc pas de DVD, ni de formules de vidéo à la demande pendant ce laps de temps.

Concernant les plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+, ou encore Prime Video, le délai a été légèrement revu à la baisse, avec dix-sept mois d'attente. Les chaînes gratuites doivent quant à elles patienter 22 mois avant de diffuser le film.