"Maison de retraite 2": Kev Adams et son équipe posent leurs caméras dans le Var

C’est l’un des plus gros succès cinématographiques français de 2022, "Maison de retraite" avait réuni plus de deux millions de spectateurs au printemps dernier. Cette comédie est un projet qui tient à cœur à Kev Adams, coproducteur et coauteur, comme il l’expliquait dans nos colonnes, lors de sa venue au Pathé La Valette pour l’avant-première.

"Beaucoup nous avaient dit que ce n’était ni le bon moment, ni le sujet, ni les bons acteurs. Finalement c’est fou ce qu'il s’est passé." Mais finalement le pari est réussi et une suite est en préparation.

Fini l’Ehpad en pleine grisaille parisienne, place au Sud. C’est la villa Rocabella au Pradet, qui accueille le tournage pour deux semaines.

Ce lieu n’a pas été choisi au hasard: Kev Adams a joué son dernier spectacle "Miroir" dans ce même domaine, l’été dernier. "J’ai eu la chance de jouer et d’écrire dans cet endroit. J’avais adoré et je me suis dit que c’était le décor idéal pour cette suite."

Une partie de l’intrigue se déroulera donc dans ce lieu idyllique, au cœur du Parc national de Port-Cros, transformé en "Bel Azur Club" pour les besoins du film.

Les quelques dernières averses n’ont pas entamé la bonne humeur des acteurs. Comme le confirme Firmine Richard qui interprète Fleurette. "Ce n’est presque plus du travail quand on se trouve dans un tel cadre. Comme le premier film, le casting est du tonnerre de dieu. J’aime beaucoup ces scènes de groupes où les dialogues fusent avec cette petite guéguerre entre les nouveaux et les anciens pensionnaires. C’est très drôle."

Amanda Lear, décalée et farfelue

Car oui, une partie du scénario tournera autour de cet antagonisme, un "West Side Story des vieux" comme le résume le personnage de Kev Adams.

Pour faire face aux anciens, Daniel Prévost et Liliane Rovère, deux nouveaux arrivants, débarquent. Si Gérard Depardieu n’est pas présent dans la suite, c’est un autre grand nom du cinéma français, Jean Reno, qui se joint à l’aventure. Une blague tournera d’ailleurs autour de sa filmographie. Il sera accompagné par Chantal Ladesou, Varoise d’adoption, qui a elle aussi découvert le domaine Rocabella. "Je viens du Nord mais j’adore le Var, j’y viens depuis que je suis petite. Je connaissais certains acteurs du casting comme Enrico ou Firmine mais pas Jean. C’est quelqu’un de très sympathique et pas mal physiquement (rires). Lui aussi est un amoureux du Var, ce n’est pas difficile de l’être".

Même son de cloche de la part d’Enrico Macias: "Les comédiens sont tous très sympathiques. C’est une merveille de travailler avec Jean. J’apprends beaucoup avec cette grande star du cinéma. Et puis pour moi, c’est plutôt logique à 84 ans de jouer dans un film comme “Maisons de retraite"."

Une logique moins percutante pour Amanda Lear, petite nouvelle, qui campe un personnage séducteur. "Déjà le titre “Maison de retraite", c’était non pour moi (rires). Et puis Kev m’a écrit un rôle de bonne femme un peu décalée et farfelue, qui drague. Ce rôle ressemble à ce que je fais au théâtre. On a la chance de tourner dans un endroit extraordinaire. C’est un plus par rapport au studio. Je connais un peu Nice, Cannes ou Saint-Tropez mais c’est délicieux de tourner ici. Et c’est une joyeuse équipe, ils me font rire. Daniel Prévost est tellement allumé. Je découvre aussi Jean qui avait une image un peu rébarbative avec des rôles dramatiques, je le trouve très drôle avec beaucoup d’humour. »

À l’écran l’année prochaine

Comme le premier volet, cette suite contiendra également des moments d’émotion car l’intrigue s’intéressera aux enfants d’un orphelinat.

"Malgré le temps, il y a une très bonne ambiance et de très belles conditions. C’est le plus important. Ça crée une famille. On rigole sur le tournage grâce à des scènes amusantes mais pas que. Le film possède également des moments d’émotion, ce n’est pas juste une comédie. Je suis assez fier d’y participer avec cette belle brochette de comédiens et cette belle camaraderie", explique Michel Jonasz qui interprète un comédien, comme le faisait Jean-Luc Bideau dans le premier film et absent dans cette suite. "C’est très agréable pour un comédien de jouer un mec qui rêve d’être un bon comédien, sans toujours l’être", explique le chanteur de blues.

Il faudra attendre l’année prochaine pour voir le résultat et pouvoir admirer sur grand écran cet écrin varois.

Photo Marie-Camille Orlando.