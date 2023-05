Les Gardiens de la galaxie 3, un opus qui met en lumière l'esprit d'équipe

James Gunn: réalisateur

Maltraitance

"Il s’agit d’une histoire d’empathie envers toutes les créatures vivantes. Il ne s’agit pas de politique mais simplement de rappeler à tous que dans toutes les relations que nous avons avec les animaux, il faut avoir conscience qu’ils ont des sentiments. Nous commençons donc ce volume 3 avec ce petit raton laveur innocent, avant qu’il ne devienne le Rocket Raccoon méchant et amer que l’on connaît.

Il va ensuite s’ouvrir à la compassion et comprendre la signification de ce mot. La compassion est d’ailleurs le cœur de la trilogie des Gardiens de la galaxie. On y parle d’ouverture d’esprit et de la façon dont nous nous fermons aux autres peut-être par égoïsme ou à cause de nos mauvaises expériences… Au fond, il s’agit d’un film sur un groupe de parias… et quand nous réfléchissons, nous sommes tous des parias."

Rocket Raccoon

"J’avais un besoin profond de terminer l’histoire de Rocket Raccoon. C’est même la raison pour laquelle j’ai choisi de revenir tourner ce film. Mon frère Sean, avec lequel je travaille, apporte énormément à ce personnage. Nombre d’émotions ressenties par notre raton laveur sont basées sur son jeu et il fait la voix du jeune Rocket. Cela n’enlève rien à la performance de Bradley Cooper qui le double adulte. Il est une des personnes que je préfère et un acteur incroyable. Ensemble, nous avons travaillé dur en visionnant les scènes encore et encore pour trouver le ton juste."

Musique

"Lorsque j’écris, j’écoute des tas de sons différents et j’essaie ensuite de les intégrer dans la scène. C’est très concomitant. Ensuite, je garde une liste de musiques, qui, à mon sens, fonctionneront pour le film, puis je m’évertue à trouver un champ d’action. Cet opus a été le plus difficile à ce niveau et j’ai constamment changé les chansons tout au long du processus."

Chris Pratt: Quill / Star Lord

"Je ne sais pas quel sera l’avenir de Star Lord. En tout cas, je suis partant pour reprendre ce rôle. Sur ce film, je souhaite préserver le mystère sur son avenir parce que je pense qu’il s’agit de la meilleure façon d’en profiter. Je peux seulement vous dire que les enjeux sont élevés et que beaucoup de vies sont en jeu. La romance avec Gamora tient une place prépondérante. Il s’est passé quelque chose dans Avengers End Game et Infinity War, où Gamora meurt et revient avec une version différente d’elle-même. Je pense que cette période de six ans a imposé des limites et James Gunn a dû redoubler d’efforts pour faire évoluer la relation entre Quill et Gamora. De notre côté, avec Zoé, nous avons pu explorer dans cette trilogie une relation romantique à contre-courant, dans la mesure où il ne sait plus qui est véritablement la femme qui se tient devant lui. "

Zoe Saldana: Gamora

"Gamora est toujours en mode badass mais elle est différente. Nous connaissons tous le destin qu’elle a eu dans le dernier film Avengers et celle-ci vient d’un autre multivers. Elle est un peu plus sauvage, se laisse un peu plus aller. C’était amusant de rentrer dans la peau de cette Gamora-là, même si évidemment l’ancienne me manquait. C’est normal, nous aimons ce à quoi nous sommes habitués… Cependant pour devenir ce nouveau personnage, il ne fallait pas que je me mette en travers de son chemin. Il était nécessaire de comprendre ses motivations. Cela n’a pas toujours été évident… Il a notamment fallu utiliser la douleur douce-amère qu’elle a en elle et parvenir à refléter sa mélancolie."

Vin Diesel: Groot

"Groot est vraiment incroyable. Il est devenu l’un des personnages les plus célèbres de la franchise, avec des répliques qui font mouche. Il est d’autant plus fascinant qu’il apparaît différemment dans chaque film, que ce soit sous la forme de Bébé Groot ou d’un adolescent angoissé. Je laisse aux spectateurs la surprise de découvrir l’apparence qu’il prend cette fois… Je pense qu’il fonctionne bien grâce à James Gunn et aux membres du casting. Ce sont eux qui donnent vie à Groot. Il réagit à leurs dialogues avec trois mots monosyllabiques qui signifient quelque chose pour le public grâce aux performances des autres acteurs."

Rocket Raccoon superstar

L’histoire

La bande de marginaux a quelque peu changé. Peter Quill (Chris Pratt), qui pleure toujours la perte de Gamora (Zoe Saldana), doit rassembler son équipe pour défendre l’univers et protéger Rocket Raccoon, en état critique. En cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons…

Notre avis

Avant de passer du côté de la concurrence Warner pour chapeauter le DC Universe, pour lequel il avait déjà signé le reboot déjanté de "Suicide Squad", James Gunn retrouve ses Gardiens de la galaxie, avec l’espoir de renouer avec la cool attitude du premier volet, considéré comme l’un des meilleurs Marvel sortis à ce jour… et d’éviter, par ricochet, le côté générique du second. Ni l’un, ni l’autre…

Ce nouveau chapitre alterne constamment le chaud et le froid pour un résultat forcément en demi-teinte. Le seul point positif est l’arc narratif consacré au raton laveur Rocket Raccoon.

Lors de flash-back, le film revient longuement sur les modifications génétiques qu’il a subies et sur son trauma d’avoir servi de cobaye pour un scientifique fou, animé par le désir de créer un monde parfait. Une origine-story qui aurait mérité d’être racontée sur un seul film tant elle est prenante, parle de la maltraitance animale et met en scène un personnage fort, qui a su s’affirmer au fil du temps. De retour au présent, avec ses amis qui vont de planète en planète pour tenter de le sauver, la déception est de mise.

Entaché par une direction artistique de mauvais goût où le spectateur a l’impression d’assister à un défilé de cosplayeurs dans des décors kitschissimes, le blockbuster est loin des standards du genre et ce, en dépit de son joli message sur le vivre ensemble.

> De James Gunn (États-Unis). Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista... Fantastique. 2h30.