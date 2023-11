"L’important, c’est de fasciner": à Cannes, Jacqueline Bisset revient sur sa longue carrière

Elle nous saisit l’appareil des mains pour "checker" ses photos. Souci de la perfection, autant que de son image, même si la septuagénaire défie outrageusement le temps. Pour de nombreuses générations de cinéphiles, Jacqueline Bisset reste un sex-symbol. Elle s’en défend.

"On m’a souvent parlé de ma beauté, mais moi, je ne me suis jamais prise pour un sex-symbol, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, corrige-t-elle. Parfois, quand je voulais un rôle, on me disait: ‘‘Non, tu es trop jolie!’’. Pour moi, c’était incompréhensible."

Dans les années 1960, c’est pourtant pour sa plastique qu’Hollywood semble inviter la jeune femme à figurer auprès de ses plus grandes stars masculines. Dont un certain Steve McQueen.

"Ah, dans ‘‘Bullitt’’, je n’ai qu’un tout petit rôle, mais Steve était plutôt sympa et le film a bien marché."

Qu’importe l’apparition, Jacqueline se fait encore remarquer et multiplie les castings. Jusqu’à ce que François Truffaut choisisse la petite Anglaise pour sa "Nuit américaine". "C’était un rêve de tourner avec ce metteur en scène à nul autre pareil. Mais il m’a fallu travailler dur pour parler mieux français", souligne-t-elle, poussant depuis l’élégance à conjuguer parfaitement Shakespeare et Molière.

Belmondo, magnifique mais intenable!

Et le jeu en valait la chandelle car cette caution artistique d’un fleuron de la Nouvelle Vague lui ouvre de nouvelles portes. En France comme en Europe. Jusqu’à ce double rôle de Tatiana, étudiante transie d’admiration pour un écrivain raté ou espionne ultra-sexy pour seconder l’intrépide Bob Saint-Clair dans "Le Magnifique". La belle et Bébel.

"Évidemment Belmondo était incroyablement simple, agile, drôle, sympa. Ce qui n’était pas facile pour moi, car je devais m’adapter à ce ton décontracté sur le plateau, où il ne pensait qu’à faire des gags et rire avec ses copains!"

Boum, badaboum! Jacqueline se laisse porter par les cascades. Un peu trop même puisque le héros s’est blessé à la cheville en sautant dans sa voiture. "Ah oui, mais ça n’avait rien à voir avec ma conduite!", plaisante celle qui roulait à 50 miles/h au lieu des 50 kms/h.

Moins marrant, la présence quasi permanente de la petite amie de Belmondo, qui semblait veiller sur "l’animal" comme huile sur le feu. "C’était une très jolie fille, mais elle était peut-être dans une espèce de rivalité, jusqu’à se poster derrière la caméra! Je n’avais jamais vu ça, et ça me mettait mal à l’aise. D’autant plus que Jean-Paul était différent lorsqu’elle était là, et ça, ça m’énervait beaucoup."

Vincent Perez adorable, Depardieu courageux

Qu’importe. La Belmondo’s girl n’est sans doute pas la seule que Bisset a rendue jalouse. Aussi au regard de la liste de ses partenaires à l’écran: Sean Connery, Albert Finney, Ryan O’Neal, Marcello Mastroianni, Nick Nolte, Paul Newman, Charles Bronson...

"Ces deux derniers étaient beaux et charmants, mais aussi très timides. Quand ils me racontaient des histoires drôles, ils devenaient tout rouges et riaient avant la fin!"

Avec Anthony Quinn, ce fut carrément la bagarre. Pour les besoins d’une scène sur "The Greek Tycoon".

"Lui m’a émue comme personne, c’était vraiment l’homme par excellence, en bien comme en mal. C’était très agréable de travailler avec lui, parce qu’on pouvait y aller à fond, on n’avait pas besoin de le protéger comme d’autres acteurs qui se révélaient fragiles."

Sans oublier Vincent Perez, rencontré sur le tournage de "La Maison de Jade" (1988) de son amie Nadine Trintignant. Une idylle qui s’est prolongée en coulisses, faisant fi de leur différence d’âge.

"Ça a sans doute choqué certaines personnes, mais on n’en avait cure. Vincent est quelqu’un d’adorable, que j’aime encore beaucoup." Et dire que la jeune Bisset était elle-même très timorée à ses débuts, avant de croiser Ursula Andress : "J’étais coincée, je cachais sans cesse ma poitrine, mais Ursula m’a dit: ‘‘Tiens toi comme une femme!’’ Je me suis redressée, et ça a tout changé."

Jackie Kennedy, Anne Sinclair dans le sulfureux "Welcome to New York" présenté sauvagement à Cannes, des rôles qui contribuent à sa légende : "Sur la Croisette, je ne me suis pas rendu compte à quel point le film d’Abel Ferrara (inspiré de l’affaire DSK) faisait scandale. C’était un bon rôle, même si je n’ai pas pu exprimer le côté lumineux d’Anne Sinclair, car je devais être en colère. Gérard Depardieu y est aussi fantastique, c’est un acteur courageux."

Aujourd’hui encore, Jacqueline n’a rien perdu de sa passion de jouer : "Avec l’âge et l’expérience, je suis prête à tout, je n’ai plus peur de rien. L’important pour une femme, pas seulement pour une actrice, c’est de fasciner." Pari gagné.