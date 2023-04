"J’avais envie de parler des femmes de plus de 50 ans", on a rencontré Cécile Telerman à Cannes pour évoquer son film "Ma Langue au chat"

Avec l’agilité du félin qui a inspiré son titre, "Ma langue au chat", le nouveau film de la réalisatrice belge Cécile Telerman, fait des prouesses pour jouer sur deux registres: tout en ayant la densité d’une comédie sociale, il possède un ressort digne d’un thriller à la Agatha Christie. Le tout saupoudré d’une belle dose d’humour, servi par des dialogues ciselés et un casting de choix. Notamment par Samuel Le Bihan, qui avait déjà tourné avec Cécile Telerman dans "Les yeux jaunes du crocodile". Et s’est dit ravi de sortir de son rôle d’"Alex Hugo" (sur France 3) et de sa zone de confort avec cette comédie!

Questions à la réalisatrice.

Quel a été le point de départ de ce projet?

Xavier Daugreilh, un ami scénariste, était venu passer des vacances dans notre maison du Lot-et-Garonne. Il a trouvé que mon mari et moi étions très focalisés sur le chat, surtout depuis que nos enfants ne vivaient plus chez nous. Cela lui a inspiré ce pitch: que se passerait-il si j’invitais des amis à la campagne et qu’un d’eux écrasait mon chat par mégarde? Si c’était lui, oserait-il me le dire?

D’où l’idée de l’enquête?

Elle est devenue la colonne vertébrale du film. Le mystère de la disparition du chat provoque une crise chez tous les protagonistes qui les amène à exprimer leurs colères, leurs frustrations. Quant à la thématique, elle est la suivante: le chat est l’être sur lequel Laure jette son dévolu parce qu’elle se sent seule, déconnectée de la société, plus dans le coup. Peut-être parce que j’étais passée par là, j’ai eu envie de parler des femmes de plus de 50 ans, dont les hormones font des leurs et qui sont fatiguées, désenchantées, d’humeur sombre. Pas très réjouissant non plus d’être à ce moment de l’existence où l’on perd un peu les commandes et où l’on se retrouve face à des filles de 20 ans qui sont l’image de votre jeunesse enfuie. Mais ça n’est pas une raison pour baisser les bras. C’est un cliché de penser qu’après la ménopause, tout s’effondre.

C’est un sujet assez tabou au cinéma, à quoi l’attribuez-vous?

Au fait que les comédiennes de 50 ans veulent des rôles de femmes de trente-cinq, quarante. Elles se sentent trop jeunes pour jouer les grands-mères et elles ne le sont plus assez pour jouer les jeunes mariées. Incarner à cet âge-là une femme ménopausée, ça vous catégorise. C’est pour cela que Zabou, qui se moque de son âge, a abordé ce rôle avec une générosité, une compréhension et une intelligence formidables. Et, en même temps, elle est belle, elle est féminine, on a envie de lui dire que tout cela n’est pas grave.

D’autant que les hommes aussi sont concernés?

Oui, on parle aussi de l’andropause dans le film. Les hommes de 50 ans ne sont pas mieux conservés que les femmes du même âge. Mais ils ne subissent pas la même pression sociale. S’ils prennent dix kilos, on ne le leur fait pas ressentir de la même façon. Ou s’ils deviennent chauves, personne ne leur dira: ‘‘Tu n’es plus désirable, je vais sortir avec un mec de 25 ans’’.

Vous affectionnez les films chorales?

Je l’avais déjà fait dans "Tout pour plaire", où l’on parlait d’ailleurs de la crise de la trentaine. J’aime les comédies chorales parce qu’elles sont à l’image de la vie: on est toujours en interaction dans son couple, ses voisins, sa famille, ses collègues. C’est rare que l’on puisse se focaliser sur l’histoire de deux personnes sans rendre compte de leur quotidien. J’aime cet exercice, même s’il est ardu car chaque personnage doit incarner une facette du propos, tout en étant en miroir avec les autres. Sans tomber dans le banal, le déjà vu. Et en donnant une partition à chacun.

Comment s’est passé le tournage?

Nous avons tourné dans la Drôme, dans une belle maison. C’était en plein confinement, les acteurs étaient contraints de manger leurs paniers repas dans leurs chambres, mais justement, cela a créé entre eux un esprit de troupe très fort. J’ai eu plus de mal avec le mistral qui était glacial. Et le chat du film, pourtant dressé, nous a donné aussi un sacré fil à retordre. La prochaine fois, je choisirai tout simplement un bon gros matou plus sociable et affectueux!

Thriller, rire et réflexion

L’histoire

À l’aube de la cinquantaine, Laure ne supporte plus rien: ni son travail, ni son mari Daniel, ni sa vie. Le seul être qui trouve grâce à ses yeux et constitue son seul allié est Max, son chat. Lorsque ses amis de toujours débarquent à la campagne pour fêter l’anniversaire de Daniel et que Max le chat disparaît, Laure disjoncte… Et se met à enquêter. Qu’est-il arrivé à Max? Qui est le coupable? Laure n’est pas au bout de ses surprises, ni de ses peines.

Notre avis

Si le titre de ce quatrième long-métrage de Claire Telerman indique, par sa légèreté, qu’il s’agit d’un divertissement, ne vous y trompez pas. Certes, l’on rit beaucoup en découvrant les petites misères, lâchetés et autres turpitudes des personnages de ce film-choral, interprété par une formidable troupe d’acteurs, aux premiers rangs desquels Zabou Breitman et Pascal Elbé, le comédien-fétiche de la réalisatrice. Des personnages auxquels on s’identifie, que l’on cherche son chat ou pas, tant ils respirent le vécu, de Laure (Zabou Breitman) en proie aux affres de la ménopause, à Magali (Mélanie Bernier) confrontée à un phobique de l’engagement (Samuel le Bihan) en passant par Ariane (Marie-Josée Croze) qui se toque de yoga à l’excès. Mais au-delà de son aspect "drolistique", "Ma langue au chat" s’avère être une comédie douce-amère bien troussée. Avec un côté thriller, même si, en l’occurrence, le mort est un chat… Le film nous invite, au travers des non-dits peu à peu révélés, à une réflexion sur le temps qui sépare les générations, celui qui passe dans un couple ou qui nécessite de transcender notre propre déliquescence.

> De Claire Tellerman (France). Avec Zabou Breitman,

Pascal Elbé, Mélanie Bernier. Comédie. Durée: 1h43.

Notre avis: