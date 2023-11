"Green Border", grand vainqueur des 36e Rencontres cinématographiques de Cannes

À l’issue d’une semaine de projections et rencontres avec le public, le jury présidé par Jacqueline Bisset a rendu son verdict ce samedi lors de la soirée de clôture des Rencontres cinématographiques de Cannes, dont la compétition (huit candidats) semblait placée sous le thème de la migration.

Grand prix du jury et Prix du public

Le film "Green Border" sort grand vainqueur de cette 36e édition hors saison et sans paillettes sur la Croisette, puisqu’il obtient à la fois le Grand prix du jury et le Prix du public, après avoir déjà décroché le Prix spécial du jury à la Mostra de Venise.

Ce long-métrage en noir et blanc couronne le travail de l’expérimentée cinéaste polonaise Agnieszka Holland, 74 ans, dont 46 ans de carrière et autant de films et séries à son actif, avec un CV marqué par des collaborations avec Andrzej Wajda sur "Danton" ou Krzysztof Kieslowski.

"Green Border" relate les affres d’une famille syrienne qui a fui la guerre pour s’embourber en zone marécageuse à la frontière entre le Belarusse et la Pologne. Coincée aux portes de l’Europe, elle devra composer avec la violence des garde-frontières, et les intérêts propres des activistes humanitaires ou de la population locale.

Le film (2h27) est projeté au Cineum de Cannes à 10h ce dimanche. Il sortira en salle le 7 février.

Prix du scénario

Frontières encore avec le Prix du scénario décerné à "Borderline", qui met en scène les difficultés éprouvées par un couple espagnol pour passer la douane aux États-Unis malgré leur visa en poche (projection à 15h aux Arcades à Cannes, sortie 1er mai 2024).

Prix spécial du jury

Le Prix spécial du jury revient à "Moi, capitaine", de l’Italien Matteo Garrone, qui raconte l’Odyssée de deux jeunes Sénégalais à destination de la Grande botte (projection à 16h45 aux Arcades, sortie le 3 janvier).

Mention spéciale

Mention péciale pour "Frémont", récit loufoque d’une réfugiée afghane aux États-Unis, solitaire, qui va confier son destin à un… biscuit (Séance à 15h au Cineum, sortie le 6 décembre).