Piloté par la Villa Noailles à Hyères, Manufact'home vous apprend à faire un pouf Hermès

Mettre en valeur les savoir-faire. Initier à l’artisanat en milieu scolaire. C’est la mission que s’est donnée Manufacto depuis sa création en 2016.

Lancé par la fondation d’entreprise Hermès, le programme est piloté localement par la Villa Noailles, à Hyères. Pandémie oblige, il a pris un virage à 180 degrés pour devenir Manufact’home.

L’idée de base reste évidemment la même: trouver le plaisir de faire quelque chose de ses dix doigts. Exit les étudiants, cette fois, ça s’adresse à tout le monde, via une chaîne YouTube et des tutoriels.

Lise Marche est architecte et menuisière. Avec des designers participant au programme, elle va vous aider à donner vie à un superbe pouf.

"L’objectif est de réaliser l’objet avec les moyens du bord", assure la jeune femme. Vous aurez donc besoin d’un carton (d’une épaisseur de 3 millimètres et d’une longueur d’un mètre dans la mesure du possible), de deux t-shirts ou chemises, de vieux vêtements, de la colle liquide (vous pouvez même en fabriquer vous-même avec des aliments), d’un mètre, d’un cutter ou des ciseaux, d’un crayon, d’une règle et des gros livres. Et c’est parti pour sept étapes.

1. Patronage et découpage

On trace sur notre grand carton les pièces dont nous aurons besoin : quatre rectangles de 210x113 cm (pour la croix), deux carrés de 21 cm (pour les plaques du dessus et du dessous), huit carrés de 10,2 cm, deux rectangles de 12x78 cm (pour le grand bandeau, possibilité de le faire en plusieurs morceaux), trois rectangles de 3x80 cm (pour le petit bandeau), et deux rectangles de 6x89 cm (pour le bandeau de finition).

2. Fabrication du socle

"C’est la fameuse croix qui va servir de base. On contrecolle deux grands rectangles entre eux et on renouvelle l’opération. Après les avoir collés, il faut les laisser sous presse avec des gros livres par exemple. Vous devez également faire une entaille au milieu de la largeur qui permettra l’emboîtement."

Place ensuite à l’assemblage du reste. Il faut contrecoller les quatre carrés de 10,2 cm sur la plaque carrée de 21 cm.Pareil pour la deuxième plaque.

"Je conseille de tracer des arrondis dans les coins à l’aide d’un bol", poursuit Lise. On doit enfin assembler la croix avec la plaque du dessus et celle du dessous.

3. Fabrication et fixation des bandeaux

L’idée ici est de faire un gros bandeau, à l’aide des deux rectangles de 12x78 cm, qui va enrouler le pouf. Le petit bandeau avec trois rectangles de 3x80 cm et le bandeau de finition avec deux rectangles de 6x89 cm font permettre d’avoir un débord sur l’assise.

4. Réalisation de la plaque de l’assise

On contrecolle deux carrés de 22,5 cm qu’on aura découpés dans le carton. L’ensemble va servir de support aux boudins.

5. Réalisation des coussins

"Il vous faut découper quatre manches longues de t-shirts ou de chemises. Ensuite vous les remplissez de vieux vêtements déchiquetés qui vont faire office de rembourrage. Vous enroulez le boudin obtenu autour de la plaque de l’assise et vous attachez les deux bouts bien serrés à l’aide d’une épingle ou d’une agrafeuse. À renouveler trois fois."

6. Gainage des éléments du socle

Vous allez recouvrir à la fois le socle et le cerclage de votre pouf. Soit d’un tissu soit d’un joli papier selon vos envies. Cela peut aussi fonctionner très bien avec de la toile enduite ou cirée.

Choisir deux motifs ou couleurs différents donne un très beau rendu, cela va apporter du relief à votre objet.

7. Les finitions

On n’est pas loin du but! Reste encore à emboîter l’ensemble. Et notamment le cerclage. "Il faut y aller tout doucement, prévient Lise. Et ensuite, il faut également insérer l’assise rembourrée."

Vous n’avez pas tout compris? Vous ne visualisez pas bien certaines étapes? Pas de panique, Lise et Manufact’home vous guident pas à pas via la chaîne YouTube. La professionnelle table sur six heures pour que vous réussissiez votre pouf à la Hermès. "Mais l’avantage, c’est qu’on peut dissocier la fabrication en plusieurs séances!"

Plus de tutos