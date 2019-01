Neuf Monégasques à l'épreuve du ring ce vendredi lors du 13e Monaco Boxing Challenge

Ce n’est un secret pour personne, vivre entièrement ou même partiellement de la boxe est un combat permanent. Mais pas de ceux perdus d’avance, surtout lorsqu’on trouve le soutien nécessaire pour boxer dans de bonnes conditions.

"Un sport difficile et ingrat"

En septembre dernier, quatre boxeurs rejoignaient la Team Monaco Boxe (TMB). Florian Montels, Khalil El Hadri, Diego Natchoo Junior, Matthieu Bernardet portent haut les couleurs de la Principauté partout où ils vont combattre.

"La boxe, à la différence des années quatre-vingt-dix, n’a plus le soutien de la télévision. C’est un sport difficile et ingrat. Alors, à la fédération, il nous a paru évident de créer une team, afin de pouvoir faire bénéficier à des boxeurs triés sur le volet, d’un soutien aux multiples facettes", précise Laurent Puons, fondateur et directeur général de TMB, mais aussi président de la fédération monégasque de boxe.

Un soutien financier

L’argent. C’est le nerf de la guerre. Grâce à la team, ces quatre boxeurs sont rémunérés mensuellement. Mais ce n’est pas pour autant que certains d’entre eux ne travaillent pas à côté.

"Les boxeurs sont rémunérés grâce à des capitaux privés. Nous avons des sponsors dont Mister G Mediagroup (communication et production de plateau TV) qui est notre sponsor officiel et qui permet d’une part de rémunérer les boxeurs, mais aussi de pouvoir organiser un ou plusieurs galas par an, comme ce 13e Monaco Boxing Challenge", explique Cécile Enrici, directrice de la communication de TMB.

"Même si les garçons ont leur emploi en plus de ce salaire, on ne veut pas qu’ils aient de soucis à se faire à la fin du mois. Par exemple, nous avons Florian Montels, champion de France des poids super-plumes ; tous les matins il se lève à 4 h et travaille six jours sur sept. Et pourtant, il arrive à pratiquer son sport avec passion et envie, car il trouve le temps de s’entraîner deux fois par jour", ajoute le directeur général. D’ailleurs, Florian Montels, remettra en jeu sa ceinture de champion de France des super-plumes face à Rachid Sali. Les deux protagonistes s’étaient quittés sur un no contest le 9 octobre 2018 à Cahors.