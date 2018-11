Monte-Carlo Boxing Bonanza : "Guerre froide" entre les cordes ce soir au Casino

Ce samedi, le Monte-Carlo Boxing Bonanza revient à Monaco pour une 10e édition.

Huit combats internationaux sont programmés sous les ors du Casino de Monte-Carlo. Au bout de l'effort, de prestigieuses ceintures mondiales.

C’est une soirée à laquelle aimeraient participer tous les amateurs de boxe anglaise. Et pour cause, la présence des meilleurs boxeurs du moment. Il va y avoir du spectacle!

Une affiche explosive

chez les poids lourds-légers



Deux boxeurs remettront en jeu leur titre de champion du monde. Le combat le plus attendu sera, sans nul doute, celui qui opposera le Russe Denis Lebedev, actuel champion du monde WBA des poids lourds-légers, à l’Américain Mike Wilson, invaincu jusqu’à présent.

Un titre à défendre pour la quatrième fois chez les super-mouches



Le champion du monde WBA des poids super-mouches, Kal Yafai, tentera de rester invaincu en défendant son titre, pour la quatrième fois, face au Mexicain Israel Gonzalez.

n Une promesse chez les lourds

Entre ces deux combats, après sa victoire surprise contre Martin Bakole, un poids lourd particulièrement prometteur, l’Américain Michael Hunter (15-1, 10 Ko) se mesurera au Russe Alexander Ustinov (34-2, 25 KO).

Un médaillé d’or olympique en mission



Pour son grand retour en championnat, Frank Buglioni affrontera le champion intercontinental IBF des poids mi-lourds, le Chinois invaincu Meng Fanlong. Quant à Daniyar Yeleussinov, médaillé d’or kazakh des JO de Rio, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à grimper les échelons de la boxe anglaise face au Nicaraguayen, Marcos Mojica.

Trois autres combats

en ouverture



Pour chauffer le ring, dès 18h40, six boxeurs feront le show dont deux Monégasques. L’un est licencié à l’AS Monaco Boxe Anglaise et l’autre fait partie du Team Monaco Boxing.

Le premier, Sultan Zaurbek, combattra pour la première fois sous les couleurs monégasques face à Johnson Tellez en super poids-plume.

Le second, le très prometteur Khalil El Hadri combattra Andrei Nurchynski.

Il y aura également Ruslan Kupchik face à Mifodzi Pilipenak en poids super-welters. La soirée s’annonce belle et les combats explosifs.

Infos et réservations sur http://www.matchroomboxing.com/fight-nights/monte-carlo-nov-2018/