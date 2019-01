Menton boxing stars V : un gala caritatif déjà complet !

Huit combats pieds-poings et boxe anglaise seront à l'affiche du Menton Boxing Stars V samedi 19 janvier. Un gala de boxe organisé par le Team MB 375 dans l'enceinte du Casino Barrière de Menton pour la troisième année consécutive.

Ancrés dorénavant dans le paysage sportif mentonnais, ces événements pugilistiques de grande qualité enchantent deux fois par an (hiver et été) les amateurs de boxe, mais aussi un large public ravi de découvrir une discipline ô combien exigeante. Et s'il vous fallait une preuve de la véracité de nos dires, sachez que la soirée est d'ores et déjà...