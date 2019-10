Les boxeurs monégasques raflent les titres au 14e Monaco Boxing Challenge

Des coups, du sang et de la sueur. Entre les cordes d’un ring de boxe, le triptyque est accepté de tous. Il faut souffrir pour être le vainqueur final. L’adage a été respecté à la lettre, ce dimanche, au cœur de la salle d’Or du Fairmont, où se tenait la 14e édition du Monaco Boxing Challenge. Un rendez-vous sportif, ponctué de huit combats professionnels et quatre amateurs, qui lançait avec virilité ces Sportel Awards, compétition qui récompense les meilleures images sportives de l’année. Une première.

En direct sur l’Équipe TV

La soirée, diffusée en direct sur la chaîne L’Équipe, a tenu toutes ses promesses. Sur le ring, des combats équilibrés permettant aux passionnés de la castagne de découvrir certains des meilleurs boxeurs français et, notamment, le potentiel prometteur des membres de la Team Monaco Boxe (TMB).

Premier temps fort de ce gala: l’affrontement au sommet entre Christ Esabe (TMB) et le Rouennais Jamie Bidwell pour le titre de championnat de France dans la caste des poids plumes. Après un combat passionnant, le premier l’a emporté aux points, brisant tous les records de précocité de la boxe française.

A tout juste 19 printemps, six mois après ses balbutiements en professionnel et quatre combats disputés, le jeune prodige des Mureaux rafle le titre de champion de France. "Il devient ainsi le plus jeune champion de France professionnel de l’histoire de la boxe et le premier à décrocher la même année ce titre en amateur puis professionnel", fait-on savoir chez les organisateurs.

Autre duel explosif et spectaculaire : celui entre les deux meilleurs poids super-plumes français Khalil El Hadri, alias EHK, de la Team Monaco Boxe, et Mehdi Sellami, pensionnaire de l’USF Boxe anglaise.C’est le premier qui est devenu champion de France, tout juste un an après son passage chez les professionnels. Membre de l’équipe olympique, l’homme affiche déjà un palmarès impressionnant.Avec cette victoire, son tableau de chasse se résume à 7 victoires, dont 4 par KO.

Dans les autres affrontements, Monaco opère une véritable razzia. En amateur, Alex Titton, Catalan Chitoraga et Hugo Micallef de l’AS Monaxo Boxe sont vainqueurs aux points. En professionnel, Ruslan Kupchick de la fédération monégasque de boxe ainsi que Victoire Piteau, Rachid Achoui, Razvan Cojanu et Florian Montels pour la Team Monaco Boxe complètent le tableau victorieux.