Le Monégasque Hugo Micallef devient boxeur pro chez Top Rank

Une mauvaise nouvelle peut en cacher une (très) bonne.À peine digéré sa non-qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo (*), Hugo Micallef a officialisé l’annonce de son passage dans la boxe professionnelle.

La cour des grands. Un rêve que ce poids super-léger (-63,5 kg) nourrit depuis minot, depuis ses premiers pas sur le ring de la salle Manu-Conte à Monaco.



En coulisses, on savait que des promoteurs de renom courtisaient le jeune monégasque de 23 ans.Restait à savoir qui offrirait le Graal, un contrat professionnel, à ce bourreau de travail à la discipline de vie quasi monacale.

Le nom est tombé : Top Rank, pour cinq années.



L’une des plus grandes sociétés de promotion de boxe – avec Matchroom – qui a élevé au rang de stars les plus grands noms du milieu : Mohammed Ali, Joe Frazier, Floyd Mayweather ou encore Oscar de la Hoya.Rien que cela.

"Un pedigree étendu"



Bob Arum, le président de Top Rank, mise ainsi sur le boxeur monégasque au tableau de chasse bien garni : 112 victoires pour 129 combats en amateur. "Hugo a tout ce qu’il faut pour devenir une superstar dans ce sport.Son pedigree amateur est étendu et je crois qu’il va inaugurer une génération de boxe professionnelle dans la Principauté de Monaco", a salué le grand manitou de la boxe, par voie de communiqué.



Hugo Micallef s’est dit honoré d’avoir scellé cet engagement avec Top Rank. "J’ai longtemps rêvé de ce moment. Je suis prêt pour le début de mon parcours professionnel et j’espère un jour ramener un titre mondial chez moi, à Monaco", a-t-il réagi.

Il prépare déjà son premier combat en pro



Basé à Las Palmas de Gran Canaria, où la nouvelle a considérablement accéléré son rythme d’entraînement avec son coach Carlos Formento, Hugo Micallef prépare désormais sa première échéance professionnelle.

Ce sera le 10 septembre à Roland-Garros en sous-carte du combat de Tony Yoka face au Croate Petar Milas.

Une soirée diffusée en direct sur Canal+ et sur la chaîne ESPN+ aux États-Unis. "Ça fait déjà trois, quatre semaines que je me prépare. C’est une fierté parce que Tony Yoka est un athlète que j’admire beaucoup. Il a toujours gardé la tête haute et est resté fier, même quand il a essuyé pas mal de critiques à cause de son image. Je pense qu’on a la même vision de la boxe, lui et moi", a confié Hugo Micallef à nos confrères de Code Sport. En espérant une première victoire dans ce nouveau monde qui, comme en amateur, ne lui fera pas de cadeaux sur le ring.



Cela tombe bien, lui non plus.



* Il s’était incliné en huitième de finale face à Pat McCormack, lors du tournoi européen de qualification olympique de Villebon, début juin.La superstar britannique avait d’ailleurs raflé l’or et participera, à Tokyo, à ses deuxièmes Jeux Olympiques.