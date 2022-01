Le deuxième combat pro d’Hugo Micallef reporté

Sa dernière apparition sur un ring, le 10 septembre dernier, s’était soldée par une victoire sans fioritures. Nette et sans bavure. Face à l’Espagnol Ezequiel Gregores, le Monégasque Hugo Micallef (Top Rank) avait réussi son baptême du feu dans le rude milieu de la boxe professionnelle. Qui plus est sur le court central de Roland-Garros, en lever de rideau de Tony Yoka. Le compteur est ouvert, certes, mais le bonhomme garde la tête sur les épaules. Pas question de fanfaronner. "Le plus dur est de confirmer", nous confiait-il, à l’issue de ce premier combat pro. Après une brève coupure à Monaco parmi les siens, ce bourreau de travail a remis le bleu de chauffe à Las Palmas de Grand Canaria, son lieu d’entraînement à l’année. En ligne de mire: sa prochaine confrontation, programmée le 15 janvier à Paris-Bercy, une nouvelle fois avant Tony Yoka. Problème: le combat a été reporté.

Décision frustrante

"Après les annonces de Jean Castex, annonçant la baisse des jauges à 2000 personnes pour les rassemblements en intérieur en France [le 27 décembre, N.D.L.R.], les organisateurs ont préféré reporter. Ils avaient déjà vendu plus de 5.000 billets", explique Hugo Micallef, forcément déçu.

Car cette décision n’est pas sans incidence sur sa préparation sportive. "Quand on m’a annoncé la nouvelle, j’étais vraiment prêt. J’avais eu un partenaire d’entraînement de qualité, Nelson Dotel [8 victoires dont 5 K.O. et 2 défaites, ndlr]. J’étais tout proche de mon poids de combat. Depuis un mois, j’étais à la diète, c’est-à-dire que je suis volontairement en déficit calorique. C’est usant physiquement. Même si je suis revenu trois petits jours à Monaco pour fêter Noël avec mes parents, je n’ai pu faire aucun excès car le combat approchait", raconte-t-il, un brin frustré.

Bientôt un combat à Barcelone?

En attendant de combattre sous les projecteurs de cet antre prestigieux, Hugo Micallef est sur le point de négocier un deuxième combat pro, le 29 janvier à Barcelone. "Du coup, j’ai pu me requinquer, reprendre des forces en mangeant plus. Et j’ai repris un partenaire d’entraînement pendant une semaine, Jordan Flynn, un Anglais qui a trois victoires pour trois combats en professionnel. C’est primordial pour garder le rythme de combat avant de monter sur le ring."

Pour son deuxième combat pro, Hugo Micallef entend bien réitérer sa performance précédente. "Et pourquoi pas en gagnant par K.O?"