Le Casino de Monte-Carlo accueille le championnat du monde de boxe anglaise samedi soir

Du grand spectacle pour mêler l’art du jeu et celui de la boxe, c’est la promesse du Monte-Carlo Showdown, un championnat du monde de boxe anglaise annoncé samedi soir au Casino de Monte-Carlo.

Depuis quatre ans, Monaco a renoué avec le genre, installant des rings au cœur de la Salle des Étoiles. Ou, comme ce sera le cas samedi soir, sur la moquette de la très chic Salle Médecin dans l’aile des salons de jeux privés du Casino de Monte-Carlo.

"Cet événement a grossi au fil des années, pour devenir majeur dans ce lieu incroyable qu’est la Principauté", commente Eddie Hearn, qui avec sa société Matchroom Boxing produit cet événement avec la Société des Bains de Mer.

Et l’affiche de samedi soir promet d’être alléchante à nouveau pour le public de la Principauté. Avec en vedette un combat attendu entre deux adversaires mais néanmoins compatriotes russes : Alexander Besputin et Radzhab Butaev.

Deux femmes sur le ring

Les rivaux veulent tous les deux prendre le titre vacant de champion du monde WBA des poids welters. Et la rencontre s’annonce « cruciale » pour les observateurs.

Coéquipier de Vasiliy Lomachenko, le champion du monde dans trois catégories et meilleur boxeur à poids égal, Alexander Besputin a été classé numéro 1 par la WBA après 12 victoires consécutives. Derrière lui, surnommé "Le python", Radzhab Butaev, numéro 2 de la catégorie des poids welters, partage un record quasi identique à celui de son compatriote.

Originalité de ce Monte-Carlo Showdown, les spectateurs assisteront à un combat entre femmes à l’affiche également. Opposant la Norvegienne Cecilia Braekhus et l’Argentine Victoria Bustos, qui se disputeront le titre de championne du monde de poids welters. Les amateurs apprécieront…

les combats

- Alexander Besputin (Russie) vs Radzhab Butaev (Russie), 12 rounds (WBA World Welterweight Championship)

- Cecilia Breakhaus (Norvège) vs Victoria Bustos (Argentine), 10 rounds (IBF, WBA, WBO, WBC and IBO World Welterweight championships)

- Hughie Fury (Angleterre) vs Pavel Sour (République Tchèque), 10 rounds (Heavyweight Bout)

- Zhilei Zhang (Chine) vs Andriy Rudenko (Ukraine), 12 rounds (Heavyweight Championship Bout)

- Joe Cordina (Angleterre) vs Enrique Tinoco (Mexique), 10/12 rounds (Super Featherweight Championship)

Savoir +

Samedi, 30 novembre au Casino de Monte-Carlo, à partir de 18 heures. Il reste des places à partir à 402,50 euros et jusqu’à 602,50 euros.

Renseignements et réservations : 98.06.36.36 et montecarlosbm.com