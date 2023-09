Invaincu en carrière, le boxeur monégasque Hugo Micallef dispute son premier combat à domicile ce samedi soir

"Let’s get ready to rumble !" Le Monaco Boxing Grand Prix commence ce soir à 21 heures au chapiteau de Fontvieille, avec au programme de la soirée cinq combats entre boxeurs de renom, avec un main event (comprenez le combat phare) opposant le Vénézuélien Albert Ramirez (16 victoires en 16 combats, dont 15 K.O.) au Dominicain Lenin Castillo (24 victoires dont 19 K.O., 4 défaites et 1 nul) dans la catégorie des poids lourds-légers.



À noter également la présence de Sofiane Oumiha, vice-champion olympique à Rio en 2016 et récent triple champion du monde amateur des poids légers le 13 mai dernier à Tachkent (Ouzbékistan). Passé professionnel en 2022, le Toulousain a pour le moment disputer 3 combats pour 3 victoires dont 2 K.O. Il affrontera ce soir l'argentin Nicolas Ariel Blanco lui aussi invaincu (9 victoires en 9 combats)

Pas favori... « sur le papier »

"Sur le ring ça sera tout autre chose, j'en suis certain"



Mais le combat que tout le monde attend, c'est bien entendu celui du Monégasque Hugo Micallef, qui participera à son premier combat professionnel chez lui, en Principauté. Un motif galvanisant pour le boxeur de 25 ans, toujours invaincu (7 victoires pour autant de combats), qui affrontera ce soir le Tchèque Denis Bartos (19 combats dont 12 victoires et 7 défaites) dans la catégorie super-légers.



Un adversaire expérimenté, certes, mais qui ne déstabilise pas le jeune combattant : « Sur le papier ça pourrait jouer en ma défaveur, c’est le cas même. Mais j’ai confiance en mes capacités, je sais comment je me suis entraîné, je connais mon adversaire, j'ai pu l'observer. Donc en réalité sur le papier, oui, ça joue en ma défaveur, mais sur le ring ça sera tout autre chose, j'en suis certain. La boxe reste un sport très compliqué avec une minuscule part de chance et d'aléatoire, mais pour ce qui est de la part de travail, elle a été faite, je ne me fais aucun souci. »

Une huitième victoire à aller chercher devant ses proches



Et pour éviter au maximum que cette part d’aléatoire n’entre en compte, le boxeur a analysé encore et encore Denis Bartos, son adversaire du soir. « Nous l’avons analysé, moi et mon équipe. On a regardé des vidéos de ses combats des dizaines et des dizaines de fois. » Et pour pousser la préparation à son paroxysme, lui et son équipe ont décidé de recruter un sparring-partner qui ressemblait en tout point à son opposant « en termes de physique, de taille, de style de boxe. On s'est adapté en fait, ça fait des semaines que je travaille avec quelqu’un qui lui ressemble. Après, c’est jamais pareil, mais on a fait au plus proche. »



Pour son combat, le jeune Monégasque a préféré séjourner dans un hôtel plutôt que de retourner dans son appartement, lui qui associe désormais la Principauté à son lieu de vacances. C’est donc avec raison que le boxeur préfère s’éloigner de son cocon pour ne pas changer ses habitudes lors de ses déplacements. Devant sa famille et ses amis, Hugo Micallef tentera d'aller chercher sa 8e victoire pour son 8e combat et ainsi poursuivre son sans-faute.