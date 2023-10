Le casino de Monte-Carlo renoue avec les combats de boxe anglaise ce week-end

Au bout de cette soirée, deux ceintures IBF sont en jeu. Un prestigieux événement dédié au noble art qui s’annonce donc dans le cadre exceptionnel du Carré d’Or. Eddie Hearn, président de Matchroom Sport, fait part de sa satisfaction à ce sujet: "C’est un honneur de revenir à Monaco et dans l’incroyable Casino de Monte-Carlo. Nous avons déjà eu le privilège d’accueillir des événements ici, et la soirée du 4 novembre promet d’être mémorable pour le championnat et l’élite de la boxe."

Le directeur général de MCSBM, Albert Manzone, embraye également en ce sens: "Le Casino de Monte-Carlo est ravi de renouer avec la grande tradition des combats de boxe qui a débuté au début du XXe siècle. Matchroom Sport est le partenaire idéal et le Monte-Carlo Showdown illustre parfaitement l’engagement de Monte-Carlo Société des Bains de Mer à offrir à ses clients des expériences uniques."

Deux ceintures IBF

D’un point de vue purement sportif, Joe Cordina vient défendre son titre de champion du monde des poids super-plumes IBF contre le boxeur américain Edward Vazquez (15-1, 3 KO). Invaincu, le Gallois (16-0, 9 KO) est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs britanniques. Double champion du monde en seulement 16 combats, il remonte sur le ring après son succès sur Shavkatdzhon Rakhimov en avril dernier.

Un autre combat aura lieu pour un titre mondial, celui du Sud-Africain Sivenathi Nontshinga, qui mettra en jeu son titre de champion du monde des poids mi-mouches IBF contre le boxeur mexicain Adrian Curiel Dominguez (22-4-1, 3 KO). Pour la France, Souleymane Cissokho affrontera Isaias Lucero (16-1, 10 Ko) pour défendre son titre WBC Silver en poids welters. Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Rio en 2016 a remporté tous ses combats chez les professionnels (16-0, 9 KO).

Chez les femmes, Ramla Ali est revancharde après son unique défaite chez les professionnelles à ce jour lors d’un nouveau combat contre Julissa Guzman pour le championnat intercontinental poids super-coqs IBF.

La Mexicaine (13-2-2, 7 KO) avait éliminé Ramla Ali (8-1-0, 2 KO) en huit rounds à La Nouvelle-Orléans, en juin dernier. Elle figure sur la liste des femmes de l’année 2023 établie par le magazine Time. Elle rêve toujours de devenir championne du monde.