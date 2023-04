Découvrez ces trois nouvelles activités qui seront proposées à la piscine Saint-Charles de Monaco

Petits et grands, à vos maillots de bain! Après les grands travaux de rénovation (l’édition de Monaco-Matin du 24 février), un coup de neuf vient d’être donné sur la grille d’activités: elle compte désormais trois animations de plus, originales et adaptées.

Imaginées par l’ancienne championne de France de natation synchronisée, Sophie Potel, en outre responsable des activités de la piscine, et par Andréa Philippe, chef de bassin, elles seront à découvrir dès la réouverture des portes de la piscine Saint-Charles.

AquaPowerPlus

L’AquaPowerPlus, trois mots qui laissent entendre qu’il va y avoir... du sport!

"Il s’agit effectivement d’un mixte de plusieurs activités." Sophie Potel a conçu cette séance avec Andréa Philippe dans l’idée d’intéresser le public masculin et les sportifs plus aguerris. "Ce que nous avions jusque-là à proposer ne leur correspondait pas forcément."

Cardio et dynamique, cette séance de sport dans l’eau, mais pas que, exigera en effet un certain niveau. "C’est du fitness dans l’eau, toujours en musique, avec un rythme qu’il faudra tenir. Il y aura un mélange de mouvements dans le bassin, du gainage en extérieur et un circuit training dans et hors bassin."

Sophie Potel a souhaité un moment sportif complet, dynamique "et qui travaille toutes les parties du corps". Du full-body en quelque sorte. Il sera agrémenté de matériel acquis pour l’occasion comme des poids, des tapis ou encore des élastiques.

Deux créneaux pour l’Aqua Power Plus sont planifiés, l’un tôt le matin, à partir de 7 heures, le mercredi; le second à l’heure méridienne, le jeudi.

Aqua Relax

L’AquaRelax, comme son nom l’indique, se veut beaucoup plus doux. Il sera programmé le vendredi matin, "lorsque la température de la piscine sera un peu plus élevée que les autres jours puisque ce jour-là nous commençons à monter la température pour la séance de bébés nageurs qui se tient le samedi".

Cette activité se veut dans l’esprit d’un "yoga" dans l’eau. "Nous pratiquerons des étirements, des exercices de respiration, des étirements et ainsi que des déplacements doux." L’idée est d’évacuer toute la tension de la semaine. "L’Aqua Relax est ouvert à tous."

AquaMerMaid-Dolphin

"C’est une première dans la région!" Et cette séance est réservée aux enfants qui savent nager à partir de six ans. Il s’agit de pratiquer la nage en mettant les jambes dans un mono palme, appelé plus simplement "queue de sirène", ce qui demande au petit nageur de se déplacer par ondulation, à l’instar de ces créatures, mi-femme, mi-poisson, très présentes dans les histoires fantastiques et certains dessins animés actuels.

Cette activité offre aux plus jeunes la possibilité de sortir des traditionnels cours de natation. "Avec elle, on apprend à aller sous l’eau tout en voyageant dans un monde ludique." Des décorations sous-marines seront installées. "Nous aurons également nos haut-parleurs pour mettre de la musique sous l’eau. Les enfants adorent."

Pour que les petits garçons ne se soient pas exclus de cette séance, l’établissement a acquis plusieurs mono palmes, de tailles différentes et surtout de couleurs différentes, les garçons pouvant ainsi s’y retrouver autant que les filles. Ils ne se prendront pas pour des sirènes mais pour de petits dauphins! "Les enfants qui veulent venir avec leur propre matériel le pourront sans aucun problème. C’est même recommandé."

L’activité, proposée à l’année le mercredi après-midi à partir de septembre, sera programmée dès l’ouverture de la piscine par séance ponctuelle. Une belle occasion d’essayer avant de s’engager sur du long terme. Attention, avant de profiter de l’activité, il faudra passer un test et surtout le réussir.

La salle de fitness aura un coach

L’autre grande nouveauté à la réouverture de la piscine Saint-Charles est le recrutement d’un coach à mi-temps pour la salle de fitness. Il proposera aux sportifs qui le souhaitent de suivre avec lui différents modules.

"Jusque-là, le lieu était en libre accès et ne proposait rien de plus que l’utilisation des équipements", relate Arnaud Guisti, chef du service municipal des sports et des associations.

Désormais avec le coach, seront proposées des séances de yoga, de stretching, de Pilate, et de renforcement musculaire.Les intéressés pourront profiter de ces séances avant de se rendre au travail, à 7 heures, ou bien à la sortie du bureau, entre 17 h 30 et 19 h 15. "Une petite salle sera réservée à ces séances et pourra accueillir jusqu’à 8 personnes."