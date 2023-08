"Un gars une fille", "Scènes de ménages", "Le Masque de fer"... L'incroyable odyssée de Virginie Platel, qui a débuté sur la Côte d'Azur

Elle aime les gens qui rient. Sûrement autant que ceux qui rêvent. Mais ce qu’elle aime par-dessus tout, Virginie Platel, c’est écrire. Depuis toute petite, elle aiguise sa plume, déterminée à mettre en mots l’humour et l’amour. La fantaisie, la poésie et l’Histoire. Convaincue qu’elle est née pour raconter. Pour mettre en musique, et sur papier, chemins de vie atypiques et autres aventures bigarrées.

Mais avant de faire danser les lettres, la Mentonnaise a fait voler les notes. Très haut. Elle est violoniste pro (Elle a dû arrêter pour raisons de santé, en 2019., ndlr). Pas de quoi la priver de faire rouler la bille du stylo. Virginie Platel est avide. Ou juste passionnée. Elle mène tous ses objectifs à la baguette. Nourrissant son insatiable curiosité à coups de formations, de rencontres, de lectures, de voyages... et de défis qui, pour l’heure, lui ont plutôt pas mal réussi.

Chaleur et émulation

Elle a 10 ans quand elle écrit son premier roman - "non abouti", précise-t-elle. Avec sa famille, elle vient de quitter Valenciennes pour Menton. "J’ai été marquée par la chaleur de cette ville. Le climat mais pas que. Les gens, l’accueil, l’atmosphère..."

La Villa Blanche, le lycée Pierre-et-Marie-Curie, le conservatoire de musique de Menton puis de Nice... Elle déroule la liste des lieux qui l’ont forgée. Tout sourire, sans vraiment marquer de pause. "Menton m’a énormément apporté. Il y avait beaucoup d’émulation. Les professeurs étaient encourageants et ils nous poussaient à développer notre plein potentiel. J’ai plein d’amis de l’époque qui ont de très belles carrières." Elle vit entre Paris, Cannes et Sanary mais elle "rentre" régulièrement. "Il y a ma mère, ma sœur, son compagnon. Et puis j’aime cette ville, tout simplement."

Au cœur de la cité du Citron, donc, elle joue, elle rit, elle étudie. Elle prend des notes. Tout le temps. Des idées jetées pour après. Pour ses reportages? Hum. Pas vraiment non. Elle a déjà le violon, le roman... et, finalement, le scénario qui la démange.

La "création", en fait, ça la botte. "Après ma licence en communication et technique audiovisuelle à Nice, j’obtiens une bourse TF1 pour faire une formation au conservatoire d’écriture audiovisuelle." Premiers pas vers le scénar.

Elle travaille pour la télé. "France 2, Télématin, Canal Jimmy... Je fais les infos spectacles, du décryptage de séries tv et toutes sortes de choses. Je coanime des émissions, etc. J’ai même fait un peu de figuration dans des films. [Dans Le Masque de fer, notamment, avec un certain DiCaprio "éreinté d’avoir passé quatre mois dans des cuves d’eau pour un long-métrage pas encore à l’affiche"... N.D.L.R.]"

Et en parallèle, elle assure des concerts et reçoit "des cachetons" pour ses prestations au violon.

L’humour anglo-saxon

Elle sourit. "J’ai toujours fait les deux. Même quand je bossais sur Un gars, une fille, le jour j’étais au studio et le soir, sur scène, dans un orchestre." La série télévisée française - adaptée d’une série québécoise - a fait un carton. Quand elle est sollicitée pour y œuvrer, cela fait déjà un an qu’Alex et Jean se jettent des mots d’amour à la figure pour le plaisir de téléspectateurs hilares et conquis. "Mais Isabelle Camus, la productrice, avait très envie d’équilibrer les deux rôles. Elle voulait une parité."

Que le rôle de Jean Dujardin ne prenne pas toute la lumière. Qu’Alexandra Lamy brille aussi. Et ça tombe bien, c’est une problématique qui intéresse grandement Virginie Platel... En fan absolue d’Absolutely Fabulous - de Friends, également -, elle est allée explorer la question du côté des Anglo-Saxons.

"Dans l’humour anglo-saxon, les femmes pouvaient faire rire par leur caractère. Elles n’avaient pas besoin de jouer sur le physique, par exemple. Je voulais apprendre d’eux." Elle a pu mettre en application avec Un gars, une fille. Écriture, production, coordination de l’équipe de scénaristes... elle occupe un peu tous les postes. Elle se régale. "C’était intense, extrêmement prenant et fatigant. Mais ça valait tellement la peine. Le rire, c’est sain!"

Par la suite, elle est mobilisée pour Scènes de ménages (M6) - "Je devais m’occuper des auteurs, être en prod’ mais j’ai demandé à être scénariste. Je préférais." -, pour Mère et fille (Disney Channel), Parents mode d’emploi (France 2)... Elle en passe. Et elle enchaîne. Pas besoin de métronome pour donner du rythme à ses échanges. Virginie Platel donne le tempo, elle a ça dans le sang. Ou au cœur. C’est selon.

Dix ans d’édition

Le palpitant. C’est justement à lui que s’adressent les "romances historiques" qu’elle signe pour la collection Victoria, des éditions Harlequin - qui appartiennent maintenant à la maison d’édition HarperCollins, "celle d’Agatha Christie*!". Des bouquins à l’eau de rose? Comme ceux de nos grands-mères? "C’est ce que j’imaginais aussi mais j’ai lu et j’ai été particulièrement surprise de la qualité du travail de recherche." Et comme elle adore l’Histoire, là aussi, elle se fait plaisir...

Il y a quelques semaines, Désirs de liberté, inspiré de la vie amoureuse de Chopin et George Sand est paru. L’alliance parfaite de sa passion des mots et de la musique. "George Sand a romancé sa vie autant que ses écrits et elle a toujours placé l’image devant. " En bonne scénariste, Virginie Platel partage cette vision. Travaillant le fond tout en soignant méticuleusement la forme. "Je fais souvent appel aux cinq sens." Elle n’écrit pas pour le ciné... mais presque.

Elle sourit (encore). "Je suis publiée depuis dix ans. Et j’ai une quinzaine d’ouvrages à mon actif, dans tous les genres. Histoire, romance, science-fiction, humour... Il y en a plein qui auraient leur place à l’écran." Elle marque une pause. "C’est peut-être ça, la suite logique de mon parcours. Revenir à la télévision, avec mes propres romans..."

Une idée à souffler à son groupe cannois des "Papoteuses" (Au sein du magasin Cultura de Mandelieu., ndlr). Ses yeux brillent: "On se réunit régulièrement pour partager nos lectures, nos avis. C’est transgénérationnel, ça ouvre à beaucoup de choses. J’adore." Elle y a notamment découvert les textes "hallucinants" de Brandon Sanderson. Elle brandit un livre de poche. "C’est frais, sans carcan..." C’est sa douceur du moment. Entre deux écrits, deux déplacements et tellement d’idées en fusion. La passion, éclatante, ne saurait souffrir de temps morts.

*William Collins, Sons, maison d’édition écossaise fondée à Glasgow en 1819 et avec laquelle Agatha Christie avait signé un contrat, a fusionné avec la maison d’édition américaine Harper & Row en 1990 pour former HarperCollins.