VIDEO. Un colis surgit mystérieusement du passé… 25 ans après avoir été envoyé

Le timing est quasiment parfait… "à quelques années près". Albert Giaccone, dit "Bert", a encore du mal à y croire. En réceptionnant un colis destiné à son fils Nicolas, posté 25 ans plus tôt, le Lavandourain a d’abord cru à une bonne galéjade de l’expéditeur. "On est habitué aux couillonnades avec le parrain de mon fils, qui est un sacré personnage." Sauf qu’a priori, le parrain en question n’y est pour rien. Même du côté de La Poste, on a du mal à résoudre cette énigme spatio-temporelle pour le moins curieuse.

Le colis - un gros tube en carton - a bel et bien été envoyé il y a deux décennies et demi. Dans ces cas-là, le cachet du facteur fait toujours foi. Comme on peut encore clairement le lire sur le paquet, celui-ci a été "tamponné" le 21 avril 1994 au centre de tri d’Évreux (Eure).

Mitterrand, OM-VA et le Mia…

En ce temps-là, François Mitterrand est encore à l’Élysée. IAM danse le Mia sur les ondes et le public se bouscule dans les salles obscures pour la sortie de Rasta Rockett. Côté foot, l’Olympique de Marseille vient d’apprendre sa rétrogradation en 2e Division suite à l’affaire OM-VA. Bref, une autre époque...

Nicolas, le fils d’Albert, est sur le point de fêter ses 8 ans. En bon parrain, dévoué et prévoyant, Patrick décide d’envoyer un cerf-volant à son filleul. "Il avait effectivement dû nous dire qu’il avait posté quelque chose, on n’a rien vu, mais on n’en a pas fait grand cas et on a un peu oublié…", raconte Bert.