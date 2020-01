VIDEO. Revivez la prestation de l'Azuréen Terence James qui continue l'aventure dans The Voice

Né à Londres et d'origine écossaise, le jeune homme de 28 ans arpente les chemins de la Côte d'Azur depuis son plus jeune âge et un déménagement à la Turbie quand il avait deux ans.

C'est ici, entre l'école internationale Mougins School et la principauté que Terence s'est forgé son caractère et a peaufiné sa musique. Un style bercé par tous les influences musicales dans sa jeunesse.

"Si je devais me définir, je suis entre Ed Sheeran et The Weeknd. Je fais plus de la pop avec des influences RnB et Rock", confie-t-il ainsi.

Pour le jeune homme, l'aventure dans l'émission présentant les plus belles voix francophones continue donc sous la tutelle d'Amel Bent. La chanteuse qui est la seule du jury à s'être retournée va le prendre sous son aile et le préparer à l'épreuve des "Battles".