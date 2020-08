VIDÉO. Pour leur anniversaire de mariage, ils rencontrent trois splendides dauphins sur la Côte d'Azur

"On avait posé le bateau dans la baie de Roquebrune-Cap-Martin, dans le quartier des plages et puis on est repartis, on allait vers Monaco et c’est là qu’on les a vus... c’était incroyable", sourit Alexandra.

Vus... de magnifiques et énormes dauphins qui nageaient tranquillement à peut-être 600 mètres de la côte à peine, "juste un peu après la bouée jaune", vendredi vers 15 heures. "On fait souvent du bateau a et c’est la première fois qu’on en voit comme ça de si gros et de si près. C’était magique. Ils étaient tellement tranquilles, ils ne jouaient pas, ne sautaient pas, ils avaient l’air de se promener", dit encore la jeune femme, originaire de Roquebrune, sous le charme de cette magnifique rencontre. Une rencontre comme un cadeau inoubliable. Alexandra était en bateau avec Cédric, son mari. Un couple chanceux fêtait son anniversaire de mariage près des côtes de Roquebrune-Cap-Martin ce vendredi. Ils ont profité d'un joli ballet de plusieurs dauphins (🎥 A.B.). pic.twitter.com/9gKMwypwyh — Nice-Matin (@Nice_Matin) August 8, 2020 Et c’était l’anniversaire des deux ans de mariage pour ce couple de résidents monégasques. "On s’est rapproché doucement des dauphins sans les déranger, on les a suivis émerveillés. Il y en avait deux qui nageaient de manière synchrone et un troisième un peu plus loin comme un éclaireur, comme s’il ouvrait le chemin", conclut Alexandra. Des créatures qui provoquent l'émerveillement. Photo DR