Une association monégasque et le petit Alessio terminent vice-champion du monde de joëlette

À Saujon, théâtre de l’atypique championnat du monde de joëlette, ils visaient officiellement le Top 10 parmi les 37 équipages en lice. Le Top 5, plus secrètement. Les quatre coureurs affûtés de l’Association sportive monégasque de joëlette ont dépassé toutes leurs ambitions en grimpant sur la seconde marche du podium, faisant ainsi retentir l’hymne monégasque dans cette commune de Charente-Maritime.

Un parcours de 12 km bouclé en moins d’une heure

À leurs côtés dans ce moment fort en émotions, il y avait naturellement leur"pilote", Alessio, 10 ans et souffrant de diabète et du SynGap1 (il s’agit d’une mutation génétique ayant altéré ses capacités motrices et cognitives, comme le langage., ndlr), qui n’a pas ménagé ses efforts durant les douze kilomètres que comptait le parcours concocté par les organisateurs. "Il était aux anges. Il a été exceptionnel sur la joëlette et ramène l’une des coupes à la maison, celle de la première équipe étrangère devant l’Espagne et l’Italie", sourit François Poirier, président de l’ASMJ.

L’équipe rouge et blanche, sponsorisée par diverses entités de la Principauté*, a bouclé l’épreuve en 54 minutes et 52 secondes à 13,12 km/h de moyenne, doublant ainsi 27 équipages partis au compte-gouttes avant elle, du fait de départs différés. Une performance notable, d’autant plus sur un terrain peu familier.

"Le parcours était atypique. On pensait courir sur du bitume mais il y avait finalement beaucoup d’herbe, dans laquelle les roues s’enfonçaient et où on perdait beaucoup de vitesse, et même un sous-bois par lequel on ne pouvait passer qu’à deux avec la joëlette. Heureusement, la veille et le matin de la course, on avait effectué quelques repérages", retrace François Poirier.

L’an prochain, sur un parcours agrémenté de portions sableuses, l’ASMJ espère à nouveau aligner une équipe, voire deux. En attendant, l’association prépare d’autres échéances sportives : le triathlon de Cap-d’Ail, le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, le Cross du Larvotto ou encore le U Giru de Natale.

*Fondation Princesse Charlène; Children & Future; la Société des Bains de Mer et la SMA.