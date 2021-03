Un club équestre hors du commun cherche un nouveau lieu d'urgence

Il y a dix ans, trois fillettes, Mélanie, Cécile et Laurine - qui a commencé le poney à 5 ans - y montent leurs chevaux Roadster, Feeling et Rackham.

En 2015, l’association, qui a déjà connu quelques changements de présidence, traverse une crise structurelle. Afin que leurs filles puissent poursuivre leur chemin à la Cavalerie des enfants, leurs mamans décident d’entrer au bureau et de reprendre l’association. Patricia Sartorio devient présidente (elle l’est toujours), Fabienne Riva est la trésorière et Patricia Garnero la première secrétaire. Elles sont rejointes par Cathy Lacrouts et par la grand-mère de Laurine, Marcelle.

"On n’avait jamais fait d’équitation", sourit Patricia Sartorio. Pour les bénévoles, commence une vie de fou animée par l’amour : celui de leurs filles pour leurs chevaux et des mamans pour leurs filles. Salariées à plein temps, ces dernières y consacrent leurs soirées, leurs week-ends, leurs vacances, etc. Mais leur persévérance paie.

Leurs pas croisent aussi ceux d’une infirmière, Lina Rossetti, qui fonde l’association Le Pas sage, parrainée par le célèbre psychiatre Boris Cyrulnik. Accueillie à bras ouverts à la Cavalerie des enfants, elle y pratique depuis cinq ans une véritable équithérapie (lire ci-contre).

Un club référence