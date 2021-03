Six mois après la tempête Alex, des bénévoles refleurissent Breil

Plus loin, dans une ruelle, Ghislaine Bicini, avec d’autres bénévoles, répartit les pots de fleurs. Et les photographie. Directrice de l’école maternelle de Levens et enseignante de grande section maternelle, ses élèves ont décoré une trentaine de pots de terre, avec des couleurs et des visages rigolos.

"Les enfants ont adoré le faire, de savoir que c’était pour faire du bien à d’autres gens… Je fais des photos pour qu’ils voient le résultat de leur action…"

Dans le village, le sourire de Jacky Allavena se devine même avec le masque. Avec les bénévoles, il dépose les plantes fraîchement rempotées dans les pots décorés par des enfants tout le long de la rue du Collet. Sa rue.

"Je suis tellement content. Ces escaliers avant, c’était ma grand-mère qui les fleurissait. Là, c’est nous tous…" Il montre les portes fermées des maisons en citant les prénoms de chacun de ses voisins. "Ça va leur faire plaisir de voir ça. La peinture sur les pots, les fleurs… Ça fait du bien, ça met des couleurs, de la vie…"

"Le renouveau est là"

Plus loin, dans le quartier de l’Isola où les mini pelleteuses sont encore à l’œuvre, Marie-Noëlle et André Gisbert retrouvent un peu leur jardin.

"Avec mon mari quand on a vu l’étendue des dégâts on s’est dit que c’était fini. Qu’on devait partir. Et puis sont arrivés les bénévoles, se souvient Marie-Noëlle. Ils étaient 100, peut-être même 200. Ils ont déblayé des tonnes de glaise. Sans eux on aurait jamais pu faire tout ça. On avait demandé des devis: 30.000 euros rien que pour enlever la terre! On n’aurait jamais pu. Je suis née ici dans ce vieux moulin à farine. C’est grâce aux bénévoles que je pourrai y finir mes jours…"

Elle pour qui le jardin est "toute sa vie" voit sa terre refleurir. Les pots arrivent. Les couleurs sortent de terre. "Regardez… La pelouse est en train de reprendre petit à petit… Le renouveau est là…" Et il gagnera bientôt toute la vallée.