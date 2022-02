Romano Energy, le distributeur de carburant monégasque depuis 126 ans

Les Monégasques connaissent forcément cette petite pompe à essence du boulevard Charles-III. C’est ici que la famille Romano a installé les bureaux de son entreprise de distributeur de carburant en 2004, après son rachat au précédent propriétaire André Lorenzi.

Poussez la porte du n° 25 et vous serez accueillis par les aboiements rauques de Wiki. Le berger australien roux et blanc de 5 ans aux yeux vairons. « C’est la mascotte, s’amuse Corinne. Il aboie sur tous ceux qui entrent. » Bienvenue.

36 ans de boîte

Corinne, c’est la « maman » de l’entreprise. C’est en tout cas comme ça que tout le monde l’appelle. Comptable, secrétaire, assistante… Bref, un peu couteau suisse finalement. « C’est un pilier de l’histoire de notre société », assure Grégory Romano, le patron.

Entre ses mains, il tient pour preuve un grand cahier aux pages jaunies par le temps. Chaque ligne a été scrupuleusement remplie des noms et dates d’entrée dans la société de chaque employé. « Il a été commencé en 1904. Le premier, c’était Monsieur Lorenzi. Et si on tourne les pages jusqu’en 1986, on retrouve le nom de Corinne. Elle a 36 ans de boîte ! » C’est sans conteste la plus ancienne employée de Romano Energy (qui en compte 6 actuellement), société de négoce et de service dans le monde des énergies depuis… 126 ans. Rien que ça !

« À l’époque, c’était la société Crovetto parce qu’elle avait été fondée par Messieurs Fontaine et Crovetto en 1896. Puis, elle est devenue une société anonyme en 1904. » Avant d’être rachetée par le père de Grégory Romano, Gino, en 1982. « Depuis cette date, on la développe. Au départ, c’était une société qui faisait du fourrage pour les animaux de trait du Palais. Elle était fournisseur breveté du prince Louis-II », assure Grégory Romano en extirpant le certificat précieusement encadré datant de 1933. « Une relique. »

À l'époque, on faisait déjà du biocarburant

Petit à petit, l’entreprise a suivi les évolutions du marché. « Ils sont passés du fourrage au bois, puis au charbon. C’était déjà un biocarburant », plaisante le Franco-italien, enfant du pays.

Car c’est bien le cap que celui-ci a décidé de donner à la société, lorsqu’il a pris la relève de son père. Alors que le monde s’était tourné vers le fioul et le pétrole, lui mise sur les biocarburants. « Dès 2007, on s’est dit qu’il fallait commencer à changer pour des produits de meilleure qualité. Nous avions déposé un dossier à la fondation Albert II pour notre projet “zéro fossile 22”. Notre pari ? Qu’en 15 ans, on élimine tous les produits pétroliers dans la boîte. »

Un peu tôt encore. La législation n’était pas prête pour un tel virage. Dont acte. Grégory Romano revient à la charge en 2018. Et là, ça prend. « J’ai rencontré le prince Albert II et nous avons discuté longuement. À partir de là, on a commencé à introduire les biocarburants un peu partout en Principauté. »

Et Corinne d’assurer : « Gregory s’est focalisé sur le bio, c’est l’avenir. C’est un pointilleux et un passionné. Il cherche à comprendre, à développer et est à l’écoute de tout. Les nouvelles technologies ne lui font pas peur. Si on veut perdurer, il faut suivre les innovations. » Est-ce là le secret de près d’un siècle et demi d’existence ? « Ma philosophie, c’est la même que celle que je pratique dans mes sports extrêmes : “Ne suis pas la trace, crée-la”. Ne pas faire comme les autres mais suivre son propre chemin », en somme.

"On n'a pas 40 ans"

Yachts, entreprises de BTP, particuliers, événementiel… Romano Energy s’efforce de convertir tous les consommateurs à ses solutions durables. « Depuis avril 2021, plus aucun de nos clients professionnels ne consomme de produits à base de pétrole. Il faut faire vite, on n’a pas 40 ans », martèle Grégory Romano, qui ne se dit « pas écolo ». « Seulement rationnel. »

Avec l’objectif d’être toujours en avance pour rester compétitif, il réfléchit déjà à de nouvelles solutions pour demain. Son prochain combat ? Le sans plomb, notamment dans les sports automobiles. « Mon truc, maintenant, c’est de décarboner les sports de compétition », qu’il pratique en Alpine (Alpine Europa Cup). « Pour les camions des écuries, par exemple. Ça m’ennuie toujours de ne pas être en bio. »