Premier contact après une rupture: un exercice de patience!

Patience. Tel est le mot d’ordre quand, après s’être séparé(e) de son ex, on tente le tout pour le tout, dans le but de reconquérir son coeur. On ne parle pas ici de refaire le passé, ou de vous changer du tout au tout: il s’agit de recoller les morceaux en prenant son temps. Pour savoir comment faire revenir votre ex, certaines étapes doivent être respectées, même si votre sang froid va être mis à l’épreuve!

En douceur

On ne va pas se présenter sur le pas de sa porte ou même lui téléphoner en disant “salut, ça va?”... Evidemment, il va falloir être plus subtil, et tâter un peu le terrain en amont. Les langues se délient quand on est en confiance, alors la première étape va consister en une reprise de contact la plus douce possible. Un lieu neutre comme un café fera l’affaire pour se re-rencontrer. N’oubliez pas que, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui, vous avez vécu des moments intimes qui vous permettent de vous connaître mieux que quiconque. “Je voudrais qu’on discute tous les deux… tranquillement...en prenant le temps”. Voilà le genre de notion qu’il va falloir instaurer, pour ne pas brusquer votre ex-moitié tant désirée.