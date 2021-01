PODCAST. Julie Meunier - Elle a vaincu le cancer et s'est donné pour mission de changer la vie des malades

Depuis Nice, cette jeune femme de 33 ans a fondé Les Franjynes, une entreprise sociale et solidaire qui propose une alternative aux perruques pour les personnes atteintes d'alopécie, à la suite d'une maladie ou d'un choc émotionnel.

Julie Meunier a d'abord imaginé des fausses franges et de jolis turbans à nouer pour elle. À 27 ans, elle s'est retrouvée à combattre un cancer du sein très agressif. Pour s'en sortir, elle est passée "en mode Xéna la guerrière", comme elle dit.

À bien des égards, la lutte contre cette tumeur qu'elle avait décidé de nommer "Jean-Yves", histoire de dédramatiser un peu, a transformé sa vie.

Sourire rayonnant aux lèvres, Julie Meunier se donne aujourd'hui pour mission d'épauler les autres.

Les éditions Larousse viennent de publier "A mes soeurs de combat", un témoignage fort où elle veut prouver que "malgré les stigmates des traitements, on peut rester maître de son image et de son avenir, en se réappropriant son identité et sa féminité".

Dans ce livre comme dans le podcast que nous vous présentons ici, Julie Meunier fait preuve d'une grande sincérité, sans se départir de sa joie de vivre.