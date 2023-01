Opérée du cœur à Monaco, Marie part retrouver sa famille en Côte d’Ivoire

Dans quelques heures, Marie va retrouver sa famille. Sa mère, son père et sa sœur jumelle l’attendent impatiemment en Côte d’Ivoire. Son pays qu’elle a quitté il y a neuf semaines déjà, grâce à une incroyable chaîne du cœur guidée par les membres du Monaco Collectif Humanitaire (1). Lesquels, depuis 2008, ont permis à plus de 460 enfants issus du continent africain principalement, d’être opérés à Monaco de pathologies cardiaques non prises en charge dans leurs pays.

"Yee-haaaaaa!" Sur le chariot à bagages poussé par Habiba, Marie fend la foule de passagers qui vont et viennent dans le hall des enregistrements de l’aéroport de Nice. Doudoune rose, perles multicolores au bout des tresses et un large sourire contagieux, la petite fille de 9 ans trépigne. "C’est une pile électrique depuis hier soir", s’amuse sa mère d’accueil, Habiba.

"C’est une petite attachante. Un rayon de soleil."

La journée de vendredi a sonné l’heure du départ. Non sans un pincement au cœur pour Habiba et Philippe, qui ont accueilli l’enfant pendant toute la durée de son séjour. "On est à la fois triste et heureux pour elle parce que ça va être la fête quand elle va retrouver sa famille, confie Philippe, dont on devine la gorge nouée. C’est une petite attachante. Un rayon de soleil."

C’est désormais à Nadège de prendre le relais. Bénévole pour Aviation sans frontières, c’est son premier voyage en tant que convoyeur.

Un petit bout de chemin

"Mon mari, retraité d’Air France, a déjà fait plusieurs voyages. Depuis que j’ai changé d’activité, j’ai plus de temps de temps libre et j’avais envie de me rendre utile", confie-t-elle.

Et Habiba de poursuivre: "C’est une vraie chaîne de solidarité. Ça commence sur place avec les correspondants qui sont en contact avec les familles. Puis Aviation sans frontières fait le lien avec nous, les familles d’accueil". Lesquelles assurent le quotidien, les rendez-vous médicaux et tous les événements de la vie courante durant le séjour des enfants.