On est monté à bord du voilier-école russe "Shtandart" en escale à Cap-d'Ail

Paroles de marins stagiaires

Régis Cagnion, 54 ans, originaire de Normandie

"C’est la deuxième fois que je monte à bord du Shtandart, après un premier stage entre les ports de Rouen et Amsterdam il y a un an et demi. Dès que je peux le choper quelque part en France, je prends un billet de train et je fonce.

Ce qui m’attire? Le milieu de la voile, l’opportunité de naviguer le long de ces superbes paysages azuréens, le mélange des cultures, le partage des tâches. On essaye même de parler russe."

Denis Bisoli, 60 ans, originaire de Nice

"Dimanche, j’ai visité le navire. Le même jour, j’ai appelé mon patron pour lui demander si je pouvais prendre deux jours de congé pour faire partie de l’équipage du Shtandart jusqu’à Port-de-Bouc. Je suis un passionné, je donne des cours de voile sur Nice.

En montant sur ce bateau de pirate, j’ai l’impression d’être dans un rêve. On redevient un enfant. On ne voit pas souvent de vieux gréements comme celui-ci.

Avec ce brassage de différentes nationalités, je retrouve une ambiance similaire à celle des régates.

Sauf que sur ce navire, bien sûr, tout est surdimensionné. Il y a des kilomètres de cordes."

Cyril Vasseur, 30 ans, originaire de La Rochelle

"Auparavant, j’étais dans la gestion de projets pour le milieu du bâtiment. M’éloignant du milieu maritime avec lequel j’ai grandi, j’ai souhaité me reconvertir. J’avais pour projet de faire partie de l’équipage de l’Hermione pour son voyage dans les mers du Nord mais le bateau a été rongé par un champignon et il est en cale sèche depuis un moment.

Je me suis porté volontaire pour aider lors du chantier. C’est à ce moment-là que j’ai entendu parler du Shtandart. En janvier, j’ai embarqué comme bénévole à Rafina, près d’Athènes.

J’aspire à connaître tout ce qui a trait aux réglages du navire et à la vie à bord. En plusieurs mois, on a le temps de s’imprégner de cette vie de marin et je suis désormais plus rapide pour me positionner et exécuter les tâches.

En côtoyant toutes ces nationalités, il faut s’adapter aux coutumes, être ouvert d’esprit. J’ai cuisiné quelques plats français : une tarte aux pommes, des quiches, un pot-au-feu… À l’issue de mon stage à bord, une formation pour devenir marin professionnel m’attend à La Rochelle."