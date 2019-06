Maltraité puis adulé, les déboires du compositeur Offenbach à l'opéra de Nice

Et voici qu’arrive dans le hall du théâtre un étrange personnage : long, maigre, le visage anguleux, favoris en bataille, crâne chauve, cheveux couvrant le cou. Sa démarche est engourdie de rhumatismes, mais ses gesticulations sont spectaculaires et sa voix perce la foule avec son fort accent germanique. C’est Jacques Offenbach en personne. Il a 47 ans. Il est venu passer la fin de l’année à Nice, fuyant le tumulte de la vie parisienne. Il est descendu à la pension Millet, rue Saint-Étienne (aujourd’hui rue Alphonse-Karr). Il composera durant ce séjour à Nice deux actes de son Robinson Crusoé, et terminera son opérette La Grande-Duchesse de Gérolstein.

Au moment où il entre dans le hall du Théâtre français, Jacques Offenbach retient l’ami qui l’accompagne : « - Fous entendez ces “krenouilles”, dit-il avec son accent à couper au couteau ! Eh bien, elles chantent mieux que les chœurs de ce théâtre ! La semaine dernière, ils ont massacré deux de mes œuvres, mon Mariage aux lanternes et ma Belle Hélène. Si ce n’est pas mieux ce soir, “che” retirerai mes œuvres du programme ! »

Un homme pressé se présente. C’est Des Tours, le critique musical du Journal de Nice :

« - Alors maestro, vous êtes toujours furieux ? »

- “Touchours” ! Si la représentation n’est pas meilleure ce soir, j’interdis que mes œuvres soient jouées ici ! »

Peu à peu, le public prend place dans la salle. Le spectacle va commencer. Le rideau s’ouvre. Dès l’entrée, l’orchestre joue faux. Grognement furieux d’Offenbach qui sursaute sur son siège. Les chœurs déraillent. Nouvelle exclamation outrée du compositeur. Lorsque le ténor commence à défaillir, Offenbach n’en peut plus. Il se lève en gesticulant, traverse la salle et demande à voir le directeur.

Le directeur est un certain Louis Avette. L’homme est puissant dans le monde des spectacles à Nice. Il dirige également l’opéra, appelé Théâtre impérial à l’époque. (C’est là que Napoléon III et l’impératrice Eugénie ont été accueillis en 1860, à l’occasion du rattachement de Nice à la France).

« - “Afette”, “che” suis furieux ! “Fotre” orchestre, “fos” chanteurs sont mauvais. Ils massacrent mes “oeufres”. Je ne peux supporter cela plus longtemps. C’est une insulte à mon honneur et au public. Je “fous” interdis désormais de programmer mes œuvres.

- Mais, maître, vos œuvres sont déjà à l’affiche. Je ne peux les déprogrammer.

- Ce sont mes “œufres”, “ch’en fais” ce que je veux !

- Non, elles appartiennent au public. Elles ne sont plus à vous.

- Mais “ch’en” suis le compositeur !

- Vous n’en êtes plus le propriétaire. Elles appartiennent aux artistes. On fait de notre mieux pour les jouer. Mais je n’ai pas les moyens d’engager de meilleurs musiciens ou chanteurs !

- “Afette”, “fous” êtes un assassin de la musique ! »

Offenbach, hors de lui, sort du Théâtre tandis que, sur scène, le massacre continue.

La presse interdite d’accès.