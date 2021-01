Lyla, Lena, Rose... Voici les premiers bébés de 2021 sur la Côte d'Azur

Lena et ses 4,3 kg est née à 00h07 à Cagnes-sur-Mer et fait le bonheur de ses parents Julie et Lucien.

S’ils habitent à Vallauris, leur fille est née à la polyclinique Saint-Jean. "On a cru qu’on allait l’appeler Désirée parce qu’elle s’est fait attendre", sourit Julie.

Alors que la date du terme était prévue le 29 décembre, Lena a préféré attendre. Et a, donc, opté pour l’année 2021. Choix ô combien compréhensible.

à gagnes-sur-mer