L'initiative du jour: Elodie lance une chaîne de solidarité pour préparer des repas aux soignants

Un appel aux bonnes volontés. Une aide aux personnels de santé. C’est en découvrant le témoignage d’une soignante exténuée et incapable de faire ses courses dans les magasins alimentaires pour préparer ses repas et ceux de sa fille qu’Elodie, une graphiste free lance installée dans la région aixoise, à lancer l’idée d’une chaîne de solidarité sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Facebook, elle détaille son projet: "Et si l’on proposait à toutes ses personnes réquisitionnées de leur faire un repas?".

A récupérer sur le trajet professionnel

Depuis son petit village de Rognes, la maman d’un petit garçon de 4 ans et demi, espère mettre son désormais temps libre pour cuisiner un, deux ou trois portions de plus gratuitement pour les mettre à disposition des soignants. Elle espère ainsi inciter à la création, d’une grande chaîne de solidarité.

"Ce n’est pas forcément coûteux. Il s’agit d’un acte de générosité et puis les quelques euros de plus ne seront rien à côté des services que ces hommes et femmes nous rendent", commente-t-elle. Elodie a tout prévu.

En manque d’idées de recettes? "Je posterai régulièrement des idées recettes pour aider. Facebook peut devenir un facilitateur."

Un régime particulier (végétarien, vegan, sans gluten..)? "On peut s'adapter en échangeant. Cela peut être une demande spontanée du style: je suis épuisé après 24h de garde, si quelqu’un peut me dépanner un repas ce soir ce serait sympa". Quant à la livraison? "On peut définir l'heure, le lieu (rebord d'une fenêtre par exemple; tout en respectant la limite de déplacements. La personne n'aurait qu'à faire un arrêt entre son travail et son domicile". Sans contact évidemment.

Contact: https://www.facebook.com/ elo.birrini