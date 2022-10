Leur bébé est né à domicile, ils racontent cette aventure hors du commun

Après Milo Morvan, en février 2021, c’est au tour de Mahé Bardy de compter parmi les "vrais de vrais" Pugétois, c’est-à-dire ceux qui sont nés au domicile de leurs parents à Puget-sur-Argens.

Les parents de Mahé, Maxime Bardy et Charlyne Giordano, ont voulu, en effet, que leur bébé pointe le bout de son nez à la maison pour le premier accouchement de la maman.

C’était le 16 juillet dernier à 16h14, très précisément, accompagnés par une micro-équipe de professionnelles, une sage-femme, et une accompagnante à la naissance, appelée communément une doula. "Je voulais vraiment choisir mon accouchement, sans péridurale, sans surmédicalisation, dans notre cocon, avec des bougies et les musiques que nous avions sélectionnées. Mon envie était de respecter ma physiologie et faire confiance à mon corps. On n’accouche plus avec les draps et l’eau chaude. Mais il fallait que j’aie totalement confiance en la sage-femme, que je puisse discuter avec elle en amont"", souligne la maman, qui est quand même un peu dans la partie... Charlyne Giordano est, en effet, ostéopathe spécialiste en néonatalité.

Et un papa qui s’est totalement impliqué dans le souhait premier de son épouse. "Nous avons pu poser toutes les questions en allant plusieurs fois rencontrer la sage-femme qui nous a donné toutes les clefs. Du coup, je n’avais aucune appréhension, j’étais tranquille, car je fonctionne beaucoup en regardant les gens. Et tout paraissait fluide. Tout en sachant que s’il y avait le moindre souci, Charlyne serait transférée à l’hôpital", raconte Maxime Bardy.

Né dans l’eau

Et la naissance de Mahé s’est ainsi passée tout en zénitude. "J’ai accouché plutôt rapidement pour une première fois, 8 heures. Ça été intense mais loin d’être insupportable, avec des petits trucs qui fonctionnent durant les contractions, rester dans la mobilité, passer du temps dans de l’eau chaude, écouter des sons graves. Ce qui aurait été impossible à l’hôpital. Et Mahé est né tranquillement dans l’eau où il a d’ailleurs ouvert les yeux", ajoute Charlyne Giordano.