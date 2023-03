L’émouvant retour du prince Albert II sur les terres de sa mère la princesse Grace en Irlande

Ce samedi, lendemain de Saint-Patrick, les Anglais goûteront à l’hospitalité irlandaise dans un Aviva Stadium uni comme un seul et seizième homme derrière le XV du Trèfle, en quête de Grand Chelem. Un peuple irlandais en liesse comme l’était ce jeudi la population de la petite ville de Newport, au centre ouest du pays, qui a accueilli avec ferveur le prince Albert II sur les terres de ses ancêtres (lire ci-dessous).

Au dernier recensement (2016), 626 âmes peuplent cette bourgade. Et à voir les photos des journalistes locaux, peu manquaient à l’appel pour saluer le prince Albert II à l’arrivée de sa voiture devant le barbier du village. Sourire aux lèvres et smarphone en mains, les habitants ont immortalisé un souverain arborant cravate et écharpe aux couleurs locales, trèfle vert épinglé au revers de sa veste. Un Prince au sang "vert".

"Sa présence a fait sortir toute la ville, les écoliers le suivaient dans la rue, il y avait une chorale, c’était vraiment merveilleux. Il a été touché par cette connection", témoignait ce vendredi par téléphone John B. Kelly III, cousin très proche du Prince.

Deux Grace qui font la fierté locale

Après avoir remonté l’artère principale de Newport aux sons de la cornemuse, le prince Albert II a été invité à dévoiler une statue de bronze de sa maman qui, fidèle à une photo d’époque, resplendit assise sur un banc public de Castlebar Street. En fond, la baie de Clew bordée par le parc forestier Princesse-Grace et un viaduc en grès rouge aux sept arches du XIXe siècle. De quoi devenir un nouveau spot à cartes postales numériques pour les touristes.

Réalisée par l’artiste Mark Rode, la sculpture est le fruit d’une souscription locale en partie financée par un groupe d’acteurs économiques (Newport Business Association). Formalisée il y a deux ans, lors de la dernière visite princière sur l’île d’Émeraude, cette séquence, outre l’hommage évident à Grace Kelly, s’inscrit en effet dans la volonté de booster le tourisme et l’économie de cette contrée en périphérie des grands centres urbains.

Le projet, qui rentre dans les célébrations du 300e anniversaire de Newport, comporte d’ailleurs un hommage à une autre Grace, fierté locale. La pirate irlandaise du XVIe siècle, Grace O’Malley, dont la statue trône de l’autre côté de la rive.

"Cela participe de l’idée du souverain vis-à-vis de sa mère ou des lieux historiquement liés à sa famille, qu’une médiatisation contribue à donner un coup de pouce à ces lieux parfois en marge des grandes routes touristiques. C’est un hommage légitime", décrypte le directeur des Archives du Palais princier, Thomas Fouilleron.

L’émotion de la princesse Grace en 1961

Le Prince a traversé Newport aux sons de la cornemuse dans une ambiance de fête et de communion.

Dans son discours, le prince Albert II a remercié les acteurs de ce projet et l’artiste "pour la création de cette statue qui construit un pont de mémoire entre Monaco et Newport". Un propos tenu dans une atmosphère typique plaisante "JB" Kelly. "Les nuages et la pluie se sont invités, une vraie météo printanière en Irlande." [rires]

Sous son parapluie, le Prince a alors évoqué le souvenir de sa "mère bien-aimée" et Newport, "ville ancestrale de la famille". "C’est toujours avec beaucoup d’émotion et de joie que je retourne en Irlande, si chère à mon cœur, où est née la famille de ma mère. J’étais très jeune en 1961 lorsque mes parents sont venus en Irlande pour répondre à l’invitation du président de Valera, mais je me souviens que ma mère était profondément touchée à cette occasion."

Un acte fondateur que cette visite de la princesse Grace et du prince Rainier III en 1961. "Sans doute l’un des voyages les plus fervents qu’aient connu la princesse Grace et le prince Rainier, il suffit de voir l’effervescence de la population sur les photos et images animées d’époque", confirme Thomas Fouilleron. Le prince Albert et sa sœur la princesse Caroline avaient d’ailleurs rejoint leurs parents pour quelques jours après cette visite officielle.

Quelques années plus tard, la princesse Grace avait racheté le cottage familial dans l’espoir de le faire revivre (lire page suivante). Un vœu malheureusement jamais exaucé.

Le projet de sa "mère bien-aimée" à raviver?

Le prince Albert II et son cousin John B. Kelly III ont dévoilé une statue en bronze de la princesse Grace, à Newport (Irlande). Edward Reid.

Ce jeudi, le souverain s’est rendu devant la demeure réduit à l’état de ruine. "Le toit s’est effondré, ne restent que les murs… Il n’y a pas de plan défini mais le prince Albert et moi-même avons discuté des options qui sont à l’étude", nous confiait ce vendredi John B. Kelly III qui, la veille, s’était rendu sur place avec le souverain. Si le Prince aime à poursuivre l’œuvre de ses parents, il met aussi un point d’honneur à préserver l’intimité de sa famille et donc trouver le juste équilibre entre lieu familial et lieu mémoriel. Une chose est sûre, il a à cœur d’entretenir le lien étroit entre la terre de ses ancêtres et la Principauté.

En ce week-end de Saint Patrick, le souverain a d’ailleurs choisi, avec quelques proches, de rendre une visite privée au plus célèbre des danseurs irlandais, Michael Flatley – créateur de Lord of the Dance – dans sa demeure de Cork.

L’histoire de poursuivre la magie de ce retour aux sources.

Moment d’émotion pour le souverain. Edward Reid.

"Une valorisation de l'émigration irlandaise", selon Thomas Fouilleron, directeur des Archives du Palais princier Originaire du Comté de Mayo, à l’ouest de l’Irlande, la famille Kelly a subi de plein fouet les affres du XIXe siècle et, comme beaucoup de foyers, dû se résoudre à la migration économique vers les États-Unis. "partir du milieu du XIX siècle, la crise de la pomme de terre plonge l’Irlande dans une économie de subsistance. Le pays n’a pas les moyens d’importer massivement ses ressources alimentaires. L’Irlande devient une terre d’émigration en particulier vers les États-Unis, un monde nouveau où l’on peut espérer un avenir meilleur", relate le directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais princier, Thomas Fouilleron. À 20 ans, le grand-père de Grace Kelly, John Henry Kelly, tente l’Eldorado. "Comme on l’a aussi parfois connu dans les familles françaises où le cadet de famille allait tenter sa chance à Paris et était obligé de quitter le foyer pour éviter le partage, l’émiettement des petites propriétés rurales", résume l’historien Thomas Fouilleron. "C’est peut-être la plus grande réussite de l’Irlande que la dynastie de Monaco ait du sang irlandais" Les Kelly prospèrent à Philadelphie et en 1961, la visite à Newport de Grace devenue princesse prend une dimension symbolique, ravive la fierté locale. "C’était une valorisation de cette émigration qui longtemps avait dû être perçue comme une faiblesse pour le pays et qui, aujourd’hui, est sûrement perçue comme une force. Les Irlandais sont partout dans le monde, y compris à Monaco. Il y avait pu avoir une forme de honte de ne pas avoir pu garder sa population et désormais les choses se sont inversées, la diaspora forme une richesse. C’est peut-être la plus grande réussite de l’Irlande que la dynastie de Monaco ait du sang irlandais", analyse Thomas Fouilleron. En résulte "une vraie réciprocité dans l’intérêt affectif de cette relation entretenue depuis 1961", poursuit l’historien, qui rappelle que le prince Albert II, outre ses nombreux voyages privés sur les terres de ses ancêtres, a vécu un moment d’émotion à New York il y a quelques années. "Le Prince est allé à Ellis Island et on lui avait présenté les documents d’immigration de ses ancêtres paternel et maternel." Parmi les gens qui ont accueilli le Prince ce jeudi à Newport, certains pourraient d’ailleurs assurément revendiquer un lointain lien de parenté. "Aux archives du Palais, que ce soit de ce côté de la famille ou de l’autre, des gens parfois tout à fait bien intentionnés nous envoient un bout d’arbre généalogique pour signaler un ancêtre commun. Comme tout être humain, le Prince a de nombreux cousins."

Le prince Albert II lors de son discours à Newport. Edward Reid.

Une ruine à reconstruire à Drimulra

Le grand-père de Grace Kelly, John Henry Kelly, est né en 1847 dans le lieu-dit de Drimulra, à la sortie du village de Newport. En 1867, il émigre aux États-Unis, à Philadelphie.

L’un de ses enfants, John Brendan Kelly, épouse Margaret Majer, fille d’un émigré allemand, en 1924. Le couple aura quatre enfants dont la future star de cinéma oscarisée pour son rôle dans Une Fille de la Province en 1955, Grace Kelly.



En 1961, la princesse Grace et son époux, le prince Rainier III, visitent Newport et se rendent à Drimurla pour prendre le thé avec Ellen Mulchrone, alors propriétaire de la chaumière familiale des Kelly. Une modeste habitation de deux pièces sur un terrain verdoyant à la vue dégagée qui, pour l’occasion, a été blanchie à la chaux blanche.



En 1976, la princesse Grace rachète le cottage pour 7 500 livres irlandaises et prévoit d’y construire une maison de vacances. Selon les archives locales, elle y revint la même année, puis en 1979 avec le prince Rainier pour superviser les plans de l’architecte. Elle annonce à la presse locale son intention de revenir dans quelques années pour voir la maison achevée. Malheureusement le projet s’éteint avec son décès le 14 septembre 1982 à Monaco, et la chaumière tombe en ruine.



Le jour de ses obsèques, les habitants de Drimurla avaient adressé au Palais princier une couronne de fleurs sauvages, cueillies autour du cottage.