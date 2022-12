Le saviez-vous? Monaco détient les empreintes de pieds de Pelé... pour l'éternité

Sacré Roi du football au soir du 21 juin 1970, en soulevant dans le monumental stade Aztèque de Mexico sa troisième Coupe du monde, Pelé s’est mué en apôtre du ballon rond le reste de sa vie jusqu’à rejoindre Maradona, Cruyff, Best et autres Avengers du football, ce jeudi 29 décembre 2022, au FC Paradis.

Telle une rock star, il aura parcouru le monde et jeté l’ancre à plusieurs reprises en Principauté de Monaco. Si le monde s’accorde à dire que son empreinte est indélébile, peu de pays peuvent se targuer de posséder ad vitam aeternam le moulage des dix orteils les plus prolifiques de l’histoire du football. C’est le cas de Monaco, où les empreintes de pieds d’Edson Arantes do Nascimento reposent à jamais sur la Promenade des Champions, au pied des Terrasses du Casino de Monte-Carlo.

Généreux aux Golden Foot Awards

C’était en 2012. À l’occasion des Golden Foot Awards, son fondateur, Antonio Caliendo, avait convié un casting 4-étoiles en Principauté pour garnir son Hollywood Boulevard des empreintes de Pelé, Lothar Matthäus, Franco Baresi et Eric Cantona. Pour l’anecdote, ce dernier n’avait d’ailleurs pas apprécié de devoir monter sur scène en dernier et avait envoyé son frère récupérer son Prix. Avant de revenir tout sourire trinquer avec les autres lauréats dans les salons du Blue Gin.

Pelé, lui, avait reçu son trophée des mains de la princesse Stéphanie après avoir régalé enfants et journalistes toute la journée en multipliant photos et dédicaces aux abords du Grimaldi Forum. En marge de la cérémonie des Golden Foot, une vente aux enchères de ses objets personnels avait permis de lever des fonds pour Fight Aids Monaco et sa présidente, la princesse Stéphanie.

Antonio Caliendo, qui l’aura rencontré à maintes reprises, le classe bien évidemment au panthéon du football avec Maradona. L’ange et le démon. "Pelé est l’incarnation du football. Il représente ses plus belles valeurs. C’était un professionnel humble et incroyablement honnête." Et généreux. "Il avait offert un repas à tous les membres du Golden Foot sur le yacht de sa société amarré à Monaco", confie avec délectation celui qui, comme le Roi, tient déjà son successeur. "Mbappé, c’est le futur Pelé."

Une prophétie qui, si elle venait à se réaliser, ferait d’autant plus de Monaco un lieu de pèlerinage des amoureux du football.

Investi aux Sportel Awards