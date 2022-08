L’AS Monaco va transformer ses buts en ruches

Refuges de biodiversité

Lancée en 2016 à Monaco, Terrae est une société qui a pour but de produire de l’agriculture urbaine, en particulier des potagers, dans les valeurs du bio et de la permaculture, parfois en plein sol et/ou sur les toits des immeubles en ville.

En plus des 5 potagers de production (1.600 m²) répartis dans la Principauté, l’écosystème de Terrae est complété par 60 poules (8.652 œufs pondus par an) et 10 ruches (plus de 80 kg de miel produit chaque année).

Quelque 13.000 m² de ferme urbaine sont en cours de construction à Monaco, Cap-d’Ail, Nice ou encore en Belgique.